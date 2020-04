"Me quiso 'apadrinar'": Mariana Lestelle acusó a Claudio Zin de acoso sexual

Días atrás, criticando en Twitter a los médicos que "aparecen a criticar por TV y nunca en su p... vida atendieron un paciente", la doctora Mariana Lestelle aprovechó para hacer una dura revelación.

"Capaz voy a contar del colega mediático que me quiso 'apadrinar'", escribió antes de apuntar directamente hacia Claudio Zin, médico, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y ex senador de la República Italiana por la Circunscripción América Meridional.

"Contá la historia de cuando me invitaste a tu oficina" agregó Lestelle aclarando que el suceso tuvo lugar hace 20 años. "A los que me preguntan, si, claramente fue un acoso", sentenció.

Así, la médica relató que Chiche Gelblung y Mauro Viale le sugirieron comenzar una carrera en televisión luego de conocerla. "En esa época eran hombres médicos los que aparecían en TV, cero mujeres", recordó. "Y me empezaron a llamar a distintos programas".

Fue entonces cuando la invitaron a sumarse a un canal en el que Zin trabajaba, y fue allí cuando él la invitó a una reunión en privado. "Yo, naif, fui a la oficina. El 'emérito' se sentó en el mismo sillón que yo, a 10 centímetros", relató Lestelle.

"Intentó explicarme que en el medio necesitaba padrinazgo", agregó. "Le agradecí su intención al Dr. Zin y le dije que yo tenía padre y hermano, y que no necesitaba padrino".

"Cada mujer lo cuenta cuenta puede"

Luego, la médica ratificó su acusación en Crónica TV. "Hace 20 años atrás no se sabía lo que era ser acosada cuando vos empezabas a entrar en un determinado trabajo. Y esto no es un escándalo, esto es una realidad que nos pasó a un montón de mujeres", reflexionó.

Lestelle agregó que "cada mujer lo cuenta cuando puede y cuando quiere" y que reaccionó ahora porque consideró que con sus declaraciones mediáticas recientes Zin "está atentando contra la salud pública sistemáticamente".

Vale recodar que, por ejemplo, días atrás el médico criticó a Alberto Fernández por tener "una romería" de asesores de salud. "Haga lo que hace Italia, presidente", agregó pasando por alto la grave situación de aquel país, uno de los más golpeados por la pandemia de coronavirus.