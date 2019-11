"Me sentí usada": Vicky Xipolitakis, en pie de guerra por la cuota alimentaria de su hijo

El turbulento divorcio de Vicky Xipolitakis y Javier Naselli continúa dando de qué hablar: luego de que ella lo acusara de violencia de género, paralelamente aún no se ponen de acuerdo sobre la cuota alimentaria para el hijo de ambos, Salvador.

"25 mil pesos mensuales para el estilo de vida que lleva Salvador no son absolutamente nada", expresó la modelo en diálogo con Involucrados. "Yo me estoy haciendo cargo de la obra social, de la luz, del gas, de la niñera. Lo único que quiero es que se haga justicia. Él no quiere pagar nada. Por sus caballos paga más de 20 mil dólares y al nene no quiere pagarle 20 mil pesos. Es una vergüenza".

Xipolitakis decidió dejar de ser representada legalmente por Fernando Burlando y actualmente tiene como abogado a Martín Francolino, quien anunció que la restricción perimetral para que Naselli no pueda acercarse a Salvador fue renovada.

Además, la modelo reveló que la "apuraron" para que levantara la denuncia que le hizo a su ex marido por violencia de género. "La violencia no se toca porque no la viví yo sola, la vivió mi hijo también. La violencia se paga y acá hay una causa penal", sentenció.

"Me sentí usada"

En la tarde del miércoles, de visita en el piso de Intrusos, Vicky amplió sus dichos. "Lo que dije de los 25 mil pesos sonó como una burrada. La verdad que el problema no es el dinero: un hijo no puede vivir sin amor, no sin dinero", expresó.

"Me sentí usada en un montón de cosas", agregó apuntando a Naselli. "Si se comporta así con su hijo, puedo esperar cualquier cosa. Es un hombre que siempre vivió de apariencias. Yo lo conocí como un señor que parece tranquilo y divino".