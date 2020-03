MeCasoEnCasa: la genial propuesta de una pareja cordobesa para no violar la cuarentena en el país

Desde que el presidente Alberto Fernández estableció el “aislamiento preventivo y obligatorio” a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), son muchos –quizás demasiados- los argentinos que siguen sin respetar las normas y salen a “correr” por las plazas o a limpiar la vereda de sus casas, como si se tratara de un feriado. Pero para la fortuna de todos, no son la mayoría.

También existen aquellos que a pesar de que la cuarentena total en el país los obligó a cancelar sus planes, como viajes o casamientos, decidieron poner en práctica el ingenio y sobrellevar el aislamiento de la mejor manera posible.

Este, por ejemplo, es el caso de Diego y Sofía, una joven pareja cordobesa que usó la imaginación y aprovechó, sobre todo, la existencia de las redes sociales para no cancelar su boda y compartirla con sus familiares y amigos por distintas plataformas de la web.

Ambos viven juntos en Córdoba Capital. Él tiene 42 años y trabaja en una droguería, razón por la cual quedó exento de respetar el decreto presidencial debido a que el personal de Salud es parte de las 24 excepciones al aislamiento que promulgó el jefe de Estado.

Ella tiene 32 años, es profesora de biología y trabaja en la Facultad de Agronomía. Se conocieron hace poco: se cumplirán 4 años en abril, pero no tardaron en enamorarse y desear pasar lo que resta de sus vidas juntos. “Nos conocimos en un club de lectura que se organizó en Córdoba. Primero nos hicimos amigos y después nos pusimos de novios”, contó Diego.

Tenían previsto casarse por Civil el jueves 26 de marzo y dos días después, el 28, por iglesia. Pero la necesaria cuarentena obligatoria en el país para prevenir el contagio del COVID-19 los obligó a cancelar sus planes. “Si me preguntaban hace dos semanas, estábamos hablando con los invitados que nos confirmen con el chico del catering si iban a asistir”, le cuenta el novio a BigBang.

Pero antes de seguir con la charla, Diego aclara e insiste en que todo esto no lo hace con el afán de ganar popularidad. De hecho, tanto él como su futura esposa no son usuarios de las redes sociales y apenas saben utilizarlas: “Soy bastante canuto en las redes, no soy de expresar cosas íntimas, pero la idea es mostrar algo para que la gente que quisiera estar, nos pueda acompañar”.

Su deseo, como el de Sofía, no es viralizar su intimidad, sino compartir un caso positivo en medio de la decena de argentinos que tomaron el decreto del presidente como si se tratara de un domingo y salen como si nada a hacer ejercicios o sacar al perro durante horas. “No se vayan a Monte Hermoso, nosotros no quedamos y casamos en casa. No queremos que esto nos detenga”.

De esta manera, ambos decidieron hacer lo posible para casarse en su domicilio particular y poder transmitir la ceremonia a todos sus amigos y familiares. De hecho, muchos de ellos participarán también desde sus casas de la boda como oradores o el propio sacerdote que los casará. “Guillermo, el pastor de la Iglesia, se copó y está ansioso”, detalla Diego.

Feliz, a su vez, explicó que el aislamiento obligatorio no le trajo grandes pérdidas económicas con respecto a la ceremonia que ya estaba confirmada para el sábado 28 de marzo. "Gracias a Dios organizamos todo con gente conocida, como amigos, y no tuvimos mucha pérdida de plata. Solo depósitos, pero nos respetan lo que pagamos y si así lo decidimos, la fiesta la vamos a poder hacer cuando se restablezca la situación sanitaria en el país”, subrayó.

Y siguió: “Somos parte de una comunidad de fe y creemos mucho en esto de la comunidad, por eso el festejo tiene que ser comunitario, una construcción de a muchos y nos gustaba la idea de celebrar con la gente. Pero eso se vio frustrado hasta que charlamos con amigos y gente de la comunidad que tienen más presencia en las redes que yo y salió la idea de hacerlo virtual”.

En ese sentido, Diego explicó que el entusiasmo de Sofía y de sus amigos y familiares no tardó en aparecer y todos se mostraron dispuestos a colaborar con su granito de arena. “Todos se prendieron, las personas que iban a hacer una especie de discurso van a estar. Ayer estalló todo porque una de las chicas que nos hizo las fotos las colgó en Instagram”, contó.

Fue así que le explicó a este portal que desde que anunciaron a través de Instagram que se iban a casar desde su casa, les comenzaron a llegar todo tipo de buenos comentarios. “El casamiento lo vamos a transmitir en vivo por Instagram y Zoom (una plataforma de videollamadas), colgaremos videos en las redes y todas las personas invitadas a la boda se van a poder sumar al vivo”, explicó Diego.

Además, muy entusiasmado aseguró que su deseo, aunque entiende que la situación del país complica las cosas, es recibir tan solo un mensaje de Alberto Fernández. “Queremos que Alberto nos mandé un saludo. Que nos salude sería lo más. Por más de la frustración que nos pudo haber ocasionado el aislamiento, pudimos encontrarle la vuelta”, remarcó.

Y por último, se tomó unos segundos para dirigirle un mensaje a todos los argentinos: “Queremos celebrar nuestra unión con la comunidad de familiares y amigos. A esto, al virus, lo vencemos entre todos. Si se puede hacer una boda virtual porque hay amigos que te bancan y te enseñan, se puede hacer un montón de cosas. Quédense en sus casas, por favor”, cerró.