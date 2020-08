"Mi hija me estaba esperando": el dolor del papá de Solange luego de que no le permitieran despedirse de ella

Solange Musse falleció esta mañana a causa de un cáncer terminal que le quitó la vida a sus 36 años. El caso se hizo público hace apenas muy pocos días, cuando el papá de la mujer denunció que no lo dejaban entrar a la provincia de Córdoba porque le habían hecho dos test rápidos de Covid-19 que daban resultado dudoso.

A pesar de que luego se hisopó, y de que el resultado finalmente fue negativo, esta mañana Musse falleció sin poder estar al lado de su padre, que era lo único que ella quería. "Mi hija me estaba esperando, porque quería que yo estuviese con ella, y no lo permitieron por burocracia", dijo dolido.

Según explicó el papá de Solange, el domingo pasado viajó desde Neuquén (donde vive) hasta Córdoba, para poder ver a su hija que estaba muy grave de salud, y necesitaba comenzar un nuevo tratamiento.

Sin embargo, cuando quiso entrar a la provincia, en el retén sanitario le exigieron que debía presentar un test de Covid-19 negativo, y que así sí podía ingresar.

Como el análisis es muy costoso, Pablo Musse no lo pudo hacer, por lo que en el lugar le realizaron dos pruebas rápidas, las cuales dieron un resultado dudoso.

"En Córdoba me hicieron un test rápido que da dudoso, a la media hora me lo vuelven a hacer, da dudoso, esto me lo dijo la chica que me lo hizo. Cuando le pregunté qué era dudoso, me dijo que podía ser que haya tenido Covid-19 o que tenga una infección", explicó.

Después de esto, él pidió hablar con alguna autoridad, pero como era fin de semana, no había nadie que pudiera atenderlo, por lo que la policía lo sacó del lugar junto a su cuñada, la tía de Solange, y ambos fueron escoltados de nuevo hasta Neuquén.

Al llegar a la provincia, Pablo se hizo un test PCR, del cual tuvo el resultado este viernes a la mañana, cuando ya era demasiado tarde porque su hija había fallecido. Además de no tener coronavirus, tampoco pudo despedirse de su hija.

"No me dieron ninguna explicación, hasta el Ministerio de Salud de Córdoba dijo que tenía Covid-19 y el resultado fue negativo, no tenía y no me permitieron ver a mi hija. No me llamó nadie, ni de la provincia de Neuquén ni de Córdoba, de ningún lado, lo único fue el comunicado oficial", explicó en comunicación con Radio La Red.

Allí mismo aclaró que él tenía todos los permisos necesarios, menos el test, y que desde febrero no veía a Solange, por lo que necesitaba poder encontrarse con ella antes de que lo peor pasara.

"Mi hija quería que esto sirviera para todos, para todas las familias que no pueden ver a sus familiares. Mi hija me estaba esperando el domingo, ella tenía que empezar un tratamiento de quimioterapia y me estaba esperando para hacerlo, porque quería que yo estuviese con ella, y no lo permitieron por burocracia", manifestó.

Además, contó que su hija si estaba acompañada por su mamá, y que desde hacía un tiempo estaba con internación domiciliaria, aunque anoche se descompensó y debió ser trasladada a un centro de salud, donde hoy falleció.

"Lo que estoy sintiendo no tiene nombre, lo único que sé es que el Gobierno se caga en nosotros, todo el mundo sabía por qué viajaba yo, se cagan en todo. Dios quiera que esto sirva para todos", dijo por último desde la ruta, ya que gracias a un amparo que consiguió su abogado, podrá entrar a la provincia de Córdoba para darle el último adiós a Solange.