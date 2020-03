"¡Mirá cómo me quedó la napia!": el violento intento de robo a la instagramer Dani la Chepi

La actriz y comediante Daniela Viaggiamari (más conocida como Dani la Chepi), logro amasar alrededor de 1,8 millones de seguidores en Instagram gracias a su cómico material.

Sin embargo, ayer fue noticia por algo muy alejado del humor: fue víctima de un violento intento de asalto.

Así, mientras grababa stories en la vía pública, alarmó a sus seguidores al mostrarse abruptamente con el rostro lastimado y la nariz sangrando. "Bueno, me quisieron robar el celular, se acabaron las historias en la calle", anunció.

"Es cuestión de educación"

Ni siquiera en ese momento, sin embargo, la Chepi abandonó la comicidad. "¡Mirá cómo se me está poniendo la 'napia'! Entre que tengo la napia grande, hoy me recibo de Peretti", expresó más tarde, ya desde su hogar, mientras se colocaba una bolsa con hielo.

Más tarde, con calma, reflexionó sobre el hecho y señaló que "no hay nada de qué reírse" más allá de su intento de ponerle buen humor al a situación. "Yo sólo pienso en mi mamá, por ejemplo: 73 años, bajándose del bondi, que la empujen y la tiren contra un colectivo", señaló conmovida. "No se puede creer, ¡salir con el culo en la mano a la calle!".

La actriz también relató que luego del intento de robo un hombre que estaba descargando bidones de agua corrió en persecución del motochorro pero no pudo alcanzarlo. "Cuando me quedé sin laburo me puse a hacer espejos artesanales, bañé perros y demás. Algunos salen a chorear y no es culpa de ellos, es cuestión de educación", concluyó.