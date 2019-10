¿Muerte súbita u homicidio involuntario? Un nene de 11 años murió luego de ser golpeado en la escuela

Lautaro, un niño de 11 años que concurría a la Escuela Nº 35 de Zárate, falleció el viernes a la noche de muerte súbita luego de presuntamente haber sido golpeado por un compañero de colegio.

Fallecimiento repentino

De acuerdo a su madre, fue retirado de clases como todos los días y, al llegar a su casa, dijo sentir un dolor en el pecho. Luego comenzó a manifestar mareos y sangrado nasal, aunque el malestar fue pasajero.

Sin embargo, horas después Lautaro se descompensó y fue trasladado de urgencia al Hospital San José de Campana. Si bien una serie de estudios y radiografías no arrojaron ningún problema aparente, el niño murió una hora después de ser ingresado a causa de un paro cardíaco.

¿Maestra negligente?

Leonela, madre del nene, relató en TN que se enteró de la pelea recién el lunes luego de que otros compañeros de su hijo se lo revelaran. "Yo no estaba enterada de esto, la señorita no me lo comunicó, no me llamó. No sé cómo fue pero no voy a culpar a nadie, acá la responsabilidad es de la maestra y de los directivos. Las escuelas son su segundo hogar, necesitamos que nos digan. No es normal un golpe", expresó. "Si yo hubiese sabido que mi hijo fue golpeado, todo habría sido distinto. Ni siquiera se lo pude decir al médico".

Según Roxana Borro, inspectora regional de Enseñanza Primaria, la familia de Lautaro efectuó una denuncia al respecto y la maestra a cargo fue apartada de su puesto de trabajo para realizar las acciones pertinentes.

Sin indicios de golpe

La Justicia además inició una investigación de oficio alrededor del hecho, causa que recayó en la UFI N° 2 de Campana, a cargo de Matías Ferreirós. En diálogo con Infobae, el fiscal señaló que los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo en la morgue judicial de Campana no individualizaron "ningún tipo de lesión traumática que pudiera haber provocado la muerte".

Ferreirós además expresó que aún son necesarias pericias complementarias para determinar las causas detrás del diagnóstico de muerte súbita, incluyendo un análisis toxicológico y otro de vísceras.