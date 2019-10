"Nadie conoce a Braian como para hacerle semejante burla": habla la madre del joven presidente de mesa discriminado en Moreno

Como muchos otros ciudadanos, el domingo desde temprano Braian Gallo se presentó como presidente de mesa en una escuela de Moreno, y durante casi toda la jornada trabajó de manera ordenada, hasta que pocas horas antes del cierre de los comicios, se enteró que algunos se burlaban de él en Twitter por un comentario muy discriminatorio.

Lo que sucedió es que Gallo fue víctima de la violencia que normalmente se genera en las redes sociales, luego de que algún votante le sacara una foto mientras fiscalizaba y lo acusara, sin prueba alguna, de ser ladrón. La situación fue tan desagradable, que poco a poco el tweet empezó a llegar cada vez a más personas, lo que provocó que la propia Mariel Fernández -intendenta electa de Moreno saliera a defender al joven, y que incluso el presidente electo Alberto Fernández se hiciera eco de la situación.

Los primeros comentarios sobre la foto del joven de 22 años aseguraban que era un delincuente, y que los votantes debían tener cuidado a la hora de acercarse a la mesa porque podían ser víctimas de un hecho delictivo. "Si votás en Moreno, no lleves cosas de valor", decía uno de los comentarios que más recorrió las redes, y que incluso llamó la atención de varios políticos.

Aunque lo único que se ve en la imagen es a un joven sentado mientras hace su trabajo, lo cierto es que los comentarios discriminatorios comenzaron a aparecer por la forma en que estaba vestido. Como llevaba ropa deportiva y gorra, muchos lo acusaron de ser un ladrón y lo burlaban sin pensar que detrás de esa imagen había una persona.

Sorprendida por la repercusión del "meme", la actual intendenta electa de Moreno, Mariel Fernández, decidió hablar sobre la situación, y desde su cuenta de Twitter explicó que conocía muy bien a Braian porque la abuela del joven es su madrina.

Hoy me enteré que estaba circulando un meme que estigmatiza a un joven de nuestro espacio político. Su abuela Coty, es mi madrina. Su madre Verónica, es ahijada de la mía y además es mi amiga de la infancia. Recuerdo a Coty y mi madre hablando de sus penas largas horas. pic.twitter.com/1LA6VtBZzE — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) October 29, 2019

"No se quien sacó esa foto. Podría ser un fiscal de otro lado, o podría ser un votante del barrio, que se cree diferente. Brian fue presidente de mesa, fue convocado por la junta electoral para esa tarea y no es la primera vez que lo hace. Tengo el enorme orgullo de contarles que participa de nuestro espacio político. Sepan todos y todas que yo también soy Brian. Sepan que hoy amo aún más a Brian. Porque se animó a ser presidente de mesa, cuando otros ni se presentan", escribió la intendenta electa.

En su descargo, también comentó que el joven trabaja en una cooperativa, que es parte de los grupos de Jóvenes de las Casa Pueblo, donde se juntan a reflexionar y se acompañan para tener una vida saludable; y que como voluntario, participa del Club de Fútbol Casa 2000.

Brian trabaja en una cooperativa, que es contratada por la provincia de Buenos Aires, para sanear arroyos. Además, participa del Club de Fútbol Casa 2000, ayuda como voluntario. Allí se brindan prácticas deportivas y servicio alimentario para cientos de niños y niñas del barrio. — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) October 29, 2019

No ajeno a todo el revuelo que se armó, el presidente electo Alberto Fernández también usó sus redes sociales para expresarse sobre esta situación y para intentar achicar la distancia que existe entre los ciudadanos argentinos. "El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian", aseguró.

El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación.



Todos somos Brian.https://t.co/wJEzVBuHyl — Alberto Fernández (@alferdez) October 29, 2019

En diálogo con BigBang, la mamá de Gallo, Verónica Sagitario, explicó que nunca pensó que la situación iba a ser tan pública, y que mucho menos se imaginó que la foto de su hijo iba a recorrer muchos medios de comunicación.

"Es todo un lío, recibo llamadas de todos lados. Hasta me han llegado mensajes del exterior, se hizo muy grande", aclaró la madre del joven, quien además sostuvo que ahora los llaman de todos lados para conocer su historia.

"Braian tiene una familia, una casita humilde, sale a trabajar todos los días por algo mejor y hay muchas cosas que no saben de él. Nadie conoce su vida como para estar haciendo semejante burla, que salió en todo el país", dijo dolida, y agregó que Gallo no es ningún delincuente, como dicen en las redes sociales.

La mamá de Braian indicó que el domingo pasado su hijo hizo su trabajo durante horas, y que en ningún momento se dio cuenta de que alguien le había sacado una foto mientras estaba sentado en la mesa. "Fue casual, porque él no sabía, pero como a las tres de la tarde unos compañeros que estaban con él le mostraron el 'meme' que le habían hecho. Él siguió igual, cumpliendo con lo que tenía que hacer", agregó.

"Nadie lo conoce, ninguno de todos esos que lo discriminan y trataron de lo peor. Mi hijo es un pibe bueno, humilde, y no es ningún delincuente como para que estén hablando así de él", sostuvo.

A pesar de que el joven se enteró de que su foto ya circulaba en las redes, no se imaginó de ninguna manera que en las horas posteriores todos iban a estar hablando de él. Para defenderlo, Sagitario dijo a este portal que decidió escribir un posteo en Facebook porque "tenía impotencia" por como trataron a su hijo por ser únicamente un chico "humilde".

Lo que sucedió es que muchas de las burlas criticaban la manera en que Gallo estaba vestido, y por pura discriminación y prejuicio, lo acusaban de ser un delincuente. “Votá porque te robo” y “votá y dejame el celu”, son algunas de las frases discriminadoras que aparecieron en Twitter, por lo que al enterarse de la situación, su madre optó por escribir un mensaje en su cuenta personal de Facebook.

"Braian estuvo cumpliendo con su obligación cívica y moral señores. Estuvo catorce horas sentado atendiendo a gente que no conocía pero siempre de manera muy amable, con respeto y muy feliz por la política que está siguiendo y más que feliz porque su candidata Mariel Fernández ganó", explicó y agregó enojada: "Gracias a Dios mi hijo jamás fue chorro y siempre fue muy humilde y todavía lo sigue siendo. Tratemos por favor antes de publicar y hacer memes de gente que no conocen, fijarse quién es. La vestimenta no hace a las personas".