"Nadie la ayudó": doloroso reclamo de la mamá de Lucía, la joven que murió quemada

Por la terrible muerte de Lucía Costa Osores, la joven de 18 años que el viernes pasado falleció por las quemaduras sufridas tras una explosión que ocurrió dentro del bar en el que se encontraba en la localidad de San Miguel, este miércoles su familia y allegados marcharán para pedir justicia por su fallecimiento, y por los otros ocho chicos que resultaron también con graves heridas.

"Esto no puede pasar más, ella sufrió mucho y eso como madre me mata. Esto no tendría que haber pasado, se podría haber evitado", señaló, dolida, Lorena Osores, mamá de la joven fallecida.

Lucía Costa Osores murió quemada luego de una explosión que se produjo dentro del bar en el que estaba.

En diálogo con BigBang, la mujer contó que este miércoles por la tarde marcharán por el centro de San Miguel para "hacer justicia por Luci", y que espera que todos la acompañen para que a ningún otro chico le vuelva a ocurrir algo parecido.

El encuentro será en la plaza de San Miguel y desde allí se movilizarán hasta el bar Zar Burgers, donde ocurrió el trágico hecho el viernes por la noche, y en el que además hoy los amigos de la joven realizan un mural con su imagen para recordarla.

En el accidente, que se produjo porque una de las mozas del lugar se acercó con un bidón de alcohol a recargar un centro de mesa que contenía fuego, también resultaron heridos otros ocho chicos, quienes se encuentran internados con quemaduras de diversa gravedad.

"Están estables, están con quemaduras, esto les queda de por vida. Esto es bajadas y subidas, algunos tienen pronóstico reservado, y otros están recuperándose, hay que rezar mucho por ellos", explicó Lorena, quien antes de atender a este portal se encontraba hablando con las madres de los jóvenes heridos.

La joven de 18 años se quemó cuando una moza fue a recargar con alcohol un centro de mesa.

Según dijo, los chicos internados preguntan por Lucía y poco a poco empezaron a contar cómo sucedieron las cosas dentro del bar. "Mi hija sufrió mucho, que se muera en carne viva es tremendo. Ella pedía ayuda, pero por un lado estaban los chicos quemados que no podían ayudar porque estaban heridos, y a los otros desde el bar les decían que tenían que salir. Nadie me la ayudó", sostuvo.

En base a lo que se pudo reconstruir gracias al video que muestra cómo sucedió la explosión, se sabe ahora que el lugar donde Costa Osores estaba sentada junto a sus amigos era bajo techo y no al aire libre, como permitió a fines de septiembre el municipio de San Miguel, aún a pesar de que el Gobierno bonaerense todavía no habilitó esa actividad en el resto de la Provincia.

"Estamos reconstruyendo qué pasó, dónde están las cámaras, si estaba habilitado el lugar, quién llamó a la ambulancia, porque hay que ir con todo, llegar al fondo. Por lo que vimos en el video, ese alcohol que llevaba la moza era para que en todas las mesas se mantuviera encendido el centro de mesa, pero se hizo en un lugar cerrado, con mucha gente. Esto no puede pasar más, ella sufrió mucho y eso como madre me mata. Esto no tendría que haber pasado, se podría haber evitado", lamentó angustiada.

TRES IMPUTADOS

Hasta ahora hay tres personas imputadas por la muerte de Lucía: la mesara que llevó el alcohol, el encargado y el dueño del lugar, quien en un audio que envió a sus conocidos dijo que el viernes no había sucedido "nada grave", sin mencionar que Lucía había perdido la vida.

"No hay detenidos, acá necesito un culpable, a mí a mi hija no me la devuelven, mi dolor nadie me lo va a sacar. El dueño del bar tiene otros dos locales, un restaurante y una pizzería, y no sé cuántos lugares hacen las cosas bien. Por donde lo vean, está mal esto que pasó, yo no quiero que cierren todos los lugares, pero los chicos estuvieron siete meses en cuarentena y ahora ya estaba abierto. Ojalá que esto cambie. Ellos tienen 18 años, el dueño es el que tiene que ser responsable, mi hija hubiera estado de vuelta si hacían las cosas bien", se lamentó.

Con una enorme tristeza, pero más fuerte que nunca, Lorena comentó que su hija la está ayudando para seguir adelante y para pedir justicia, por lo que luego de haber testificado en la causa, y de ayer haber despedido a la joven en su velorio, hoy en lo único que piensa es en marchar por ella y por todos los chicos que están expuestos a situaciones así.

MAÑANA LOS ESPERO A TODOS PARA PEDIR JUSTICIA X LUCIA! !! YA NO LA TENGO MÁS PERO QUEDARON VÍCTIMAS POR LOS CHICOS !!!! Publicado por Lorena Paola Osores en Martes, 13 de octubre de 2020

De hecho, comentó a este portal que ayer Nilda Gómez (mamá de Mariano Alexis Benítez, uno de los jóvenes fallecidos en Cromañon) se comunicó con ella para ayudarla, por lo que cree que juntas van a poder avanzar en la investigación con ayuda de los investigadores.

"Hoy fue Lucía y mañana, ¿quién más va a ser?. Mi hija hizo tanto en tan pocos años, eran tan religiosa, ayudaba a todos.Tengo que seguir. Todos los días me levanto, y digo tengo que seguir. Que caiga quien tenga que caer, porque yo sé que esto no va a suceder más", cerró.

Por su parte, el abogado Manuel Aramayo, quien representa al papá de la joven, indicó a BigBang que ya se han constituido como querellantes en la causa, y que representa al papá de Lucía como particular damnificado.

Según dijo, los tres imputados están por ahora acusados del delito de homicidio culposo, aunque analizan pedir un cambio de calificación penal, ya que en las últimas horas pudieron tener acceso al expediente luego de que la fiscalía y el juzgado lo digitalizaran.

"Ahora estamos en el estudio del expediente, ya tenemos 40 fojas, por lo cual estamos viendo hoja por hoja. Ya han declarado varios testigos, y estamos viendo todo para poder avanzar. Estamos tratando de reconstruir lo que pasó, porque hay una serie de oficios y de cosas que se han enviado y lo estamos estudiando", aclaró.