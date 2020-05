"¡Necesitamos guantes y apoyo!": la desesperación de una de las enfermeras del geriátrico de San Martín

La noticia de las cinco muertes en el geriátrico El Amanecer, ubicado en Villa Lynch, sacudió por completo a los vecinos del barrio y a los familiares de los adultos mayores que residen en el lugar. De los 80 pacientes y personal que trabaja en el lugar, 19 dieron positivo por Covid-19. Los familiares reclaman hisopados masivos. La palabra del dueño de la entidad (afiliada directamente al PAMI) y la desesperación de una de las enfermeras.

La información se dio a conocer el martes por la tarde. Las versiones fueron cruzadas. En primer lugar, de acuerdo al dueño, el número de víctimas fatales ascendía a cinco; mientras que desde la municipalidad confirmaron sólo tres: un hombre y dos mujeres. Finalmente, esta mañana la Municipalidad de San Martín le confirmó a BigBang que las personas fallecidas eran cinco. Las enfermeras continúan trabajando en el lugar y ateniendo al resto de los pacientes.

"Que la gente valore lo que hacemos, porque tenemos una familia grande que nos espera en casa. Tengo que estar alejada de mi familia para dar todo por estos abuelos que tenemos. Son seres humanos y estamos dando todo. Que los familiares vengan y en vez de hacer esto (un escrache), que nos den una mano. Necesitamos apoyo, necesitamos guantes y barbijos", denunció una de las enfermeras del lugar.

Frente al reclamo de los familiares, las enfermeras respondieron con un claro apoyo al dueño del lugar, identificado como Jonathan; quien dio una improvisada conferencia de prensa en la que acusó a las autoridades sanitarias de no haber actuado a tiempo, pese a sus advertencias.

"Cuando tuvimos el primer caso de una abuela, todo el personal fue aislado y luego una de las enfermeras dio positivo. Estamos trabajando a full, no se oculta nada de información, nos estamos matando acá adentro. Yo tengo un bebé en mi casa y acá estoy. Lo más fácil sería evacuar, pero no se puede hacer eso".

De acuerdo al municipio, ya se realizaron 58 hisopados: la primera tanda de pacientes con síntomas y luego la ola de contagios que se detectó en el cuarto piso del lugar. "Fue por pedido del intendente, Fernando Moreira, a la Provincia; un pedido de excepción. Lo aceptó y se hizo un hisopado en el cuarto piso", advirtieron en diálogo con Infobae.

"Posteriormente a eso, apareció una persona con síntomas en otro piso, por lo cual se hace un hisopado en el primero y en el segundo piso. El municipio se hizo cargo de la situación. Se entregó puerta por puerta el protocolo de seguridad en cada geriátrico", sumaron.

Al menos una de las trabajadoras sanitarias dio positivo y el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, investiga si el geriátrico incumplió el protocolo y violó el artículo 205 del Código Penal que castiga al que "violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

"El 95 por ciento de los familiares me ayudaron con todo, no puedo decir nada. Están todos conformes porque no les ocultamos nada. Una situación como esta se te escapa de las manos", advirtió el dueño.