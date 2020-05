"Ni la Libertadora se animó a tanto": la furia de la familia de Carrillo, el ex ministro de Salud de Perón acusado de nazi

“La información es pública y por ende no necesita más evidencia. Además, es parte de una película (en relación al film el Triángulo de la Rosa)”. Con esa frase, sin hacer alusión a material palpable, le respondieron ayer desde el Instituto Simón Wiesenthal a Ramón y Facundo -los hijos del ex ministro de Salud, Ramón Carrillo- que buscaron contactarse luego de las acusaciones sobre preferencias por el régimen nazi del médico sanitarista fallecido en 1956 en Brasil.

Según la investigación de Karina Ramaciotti, publicada en La política sanitaria del peronismo, un familiar del ex ministro sostuvo que había tenido un fuerte contacto con el dictador Adolf Hittler cuando tenía 26 años durante una beca que ganó para estudiar en Holanda. De allí habría partido a Alemania con el simple propósito, según Ramaciotti, de conocer a Hittler. Era el año 1933.

“Ni siquiera la Revolución Libertadora, que le inventó causas judiciales, se animó a decir tal cosa sobre mi padre. Y justamente ellos fueron los principales perseguidores de los ex funcionarios peronistas. Si la denuncia de que mi padre era nazi fuera cierta claramente ellos habrían sido los primeros en afirmarlo”, afirmó en declaraciones a BigBang Facundo Carrillo.

Consultado sobre la denuncia sobre las prácticas de la eugenesia por parte de su padre, Carrillo no dudo en responder con ironía. “Mi papa era de tez negra y gordo. Por ende, según lo que denuncia Ramaciotti, tendría que haberse suicidado”, remarcó. En la familia no dejan de ocultar el enojo por la situación, para la cual incluso tienen una explicación pero prefieren no profundizar sobre ella para no generar más olas.

La declaración por la cual la autora de dicha obra sostiene la predilección nazi de Carrillo corresponde a una de las sobrinas del ex ministro de Salud. “Somos 50 primos directos de la familia de mi papá. Casi la totalidad tenemos contacto fluido entre nosotros menos, justamente mi prima que dijo ese delirio”, remarcó Facundo.

“Mi padre tiene más de 20 hospitales con su nombre, calles, fue elogiado en múltiples ocasiones por René Favaloro, gobiernos militares, radicales y peronistas le rindieron diferentes homenajes. Fue una figura que superó la grieta y justamente por eso hay personas que buscan dañar su memoria”, remarcó Carrillo.

El hijo del ex ministro incluso mostró un regalo por parte del Gobierno de Israel, datado en 1954, en donde el ministro de Salud de dicho país, Joseph Serlin. “Mi papá se debe haber hecho nazi la semana pasada porque la verdad ni enterados”, concluyó.