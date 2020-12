"No me enteré": Jorge Taiana negó su separación de Claudia Villafañe

A pesar de los rumores de separación entre Claudia Villafañe y su pareja, el productor teatral Jorge Taiana, él negó la ruptura en diálogo con Clarín.

"Yo no digo nada. Solo que no me enteré de la separación", expresó ante la noticia divulgada el martes por Augusto Tartúfoli en Confrontados.

"Claudia está separada de Jorge Taiana. La información se confirmó en Masterchef. Allí se generó una situación de amistad, alguien le preguntó cómo estaba con su pareja y ella respondió que estaba sola", aseguró el panelista.

Además, Tartúfoli trajo a colación la ausencia de Taiana en el funeral de Diego Maradona, señalando que "no es distanciamiento, es separación".

Y si bien Marina Calabró, conductora del ciclo, recordó que Taiana no estuvo presente en la boda de Dalma Maradona y opinó que tal vez no fue a la despedida del ídolo "por respeto al duelo", su compañero insistió. "Se muere la persona que es el padre de las hijas de tu pareja, ¿vos no vas a consolarla?", expresó.

"Maradona se encargó de humillarlo sistemáticamente a Taiana, pudo no haber ido al velatorio porque pudo no haber sentido ningún tipo de afecto por él", recordó por su parte Franco Torchia, "Lo que dice Tartu es que, más allá de la ausencia de Taiana, él sabe que Claudia está separada", acotó Calabró.