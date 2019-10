"No me fugué, fui a buscar testigos": el descargo de Ernestina Pais después de que la acusaran de chocar borracha

Después de que los agentes de tránsito de la Policía de la Ciudad acusaran a Ernestina País de haber chocado en Vicente López durante esta madrugada y de haberse fugado tras negarse a hacer un control de alcoholemia, la periodista salió a aclarar la situación, y aseguró que protagonizó un accidente menor, por un error de una persona que dejó mal estacionado su auto. "No me fugué. Me bajé del auto para ir hasta la comisaría a buscar testigos del hecho", aclaró.

En un móvil para el programa Intrusos, la conductora indicó que el hecho ocurrió este viernes a las tres de la madrugada, cuando volvía de visitar una muestra de fotografía y de comer con amigos.

"Yo vivo en La Lucila, bastante lejos de la capital, y antes del Tren de la Costa tenés una diagonal que se llama Espora, cuando doblo a la derecha, me topo con un auto que está obstruyendo donde tengo que doblar. Como venía a baja velocidad, con lluvia, maniobro de manera prudente, y lo puedo esquivar, aunque como la maniobra se da en segundos, toco mi rueda delantera con la rueda trasera del otro auto, y ahí se produce el choque", explicó.

Tras el accidente, y como era de noche y no había gente en la calle, Pais se dio cuenta de que iba a tener un problema con su seguro porque no había testigos del hecho, y según su relato, con el fin de buscar ayuda decidió ir hasta la Comisaría de la Mujer que quedaba a 20 metros.

"Mientras estoy yendo, me encuentro con unos oficiales, que me dicen que me quieren detener porque me di a la fuga, y yo les dije que de ninguna manera, porque ¿a dónde me voy a ir caminando?, si yo además estaba yendo a buscar testigos", sostuvo.

En el caso interviene el Juzgado de Faltas Municipal, al mismo tiempo que se le labró un acta por negarse a hacerse el test de alcoholemia. "No puedo creer en lo que terminó el choque. Cuando llegó el jefe de la policía de Vicente López, me dicen que me quieren hacer el control de alcoholemia, no quise y él me dijo que me relajara, que dejara que me llevaran el auto y que después hiciera mi descargo. Él me llevó a mi casa. Los otros agentes nada, tuvieron un accionar desmedido", indicó.

⚡️ POR PRIMERA VEZ @ernepais cuenta el episodio policial que la involucra: "Nunca me di a la fuga, me bajé a buscar testigos, el acta fue confeccionada sin mi presencia" @rialjorge @AmericaTV #Intrusos ⚡️ pic.twitter.com/vg5WUEtKGN — #Intrusos (@Intrusos) October 4, 2019

Según un comunicado oficial de la policía, la conductora se habría dado a la fuga luego de chocar un vehículo en estado de ebriedad, por lo que varios oficiales fueron a buscarla en un patrullero, y la retuvieron unos metros después para pedirle además que se hiciera un test de alcoholemia.

"Me considero absolutamente inocente. Creo que hubo una total mal interpretación y un manejo extraño de la situación. Yo quise ir a buscar testigos para que vieran que el auto estaba mal parado, en un lugar donde debían. Si yo fuera una persona que pone en riesgo la vida de los otros, me estaría preocupando, pero como sé que no es así, no me interesa lo que piensen los demás", cerró.