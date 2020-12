"No sabíamos que Maradona era argentino": la feroz burla de Ezequiel Campa a Los Pumas con su personaje Dicky Del Solar

Si hay alguien que iba a aprovechar la debacle de Los Pumas, ese es el humorista Ezequiel Campa, quien le pone el cuerpo a Dicky del Solar, un personaje que parodia al rugby y su universo.

Así, luego del tibio homenaje del seleccionado nacional a Diego Maradona, los seguidores del actor en Twitter rogaron en masa por un nuevo video.

"Mientras estaba haciendo ese video saltó lo de los tuits del capitán de Los Pumas, pero ese tema no va a estar. El rugby me gana, va más rápido de lo que puedo escribir, editar y filmar, escribió Campa acompañando el nuevo monólogo de Dicky. "Quedará para otro tema y espero que no maten a nadie en estos días porque no doy abasto".

En el video, el personaje se defiende señalando que desde la "familia del rugby" no sabían "que Maradona era argentino" y por eso no hicieron el homenaje adecuado.

"Buscamos Villa Fiorito en el mapa de Nordelta y como no aparece no quisimos ni saber dónde quedaba, total nunca vamos a ir", agrega Dicky.

"Fue algo parecido a lo que nos pasa con Betty, la mucama. Ella dice que supuestamente es de una provincia que se llama Formosa. Leyenda urbana, ¿te suena? Además, tienen que entender que cuando Diego debutó en primera allá por el 76 muchos de nosotros no habíamos nacido y era otra Argentina, una Argentina donde no había inseguridad y podías caminar por la calle tranquilo y no te rompían las bolas con ir a votar y esas cosas", continúa.

En otro tuit, mientras tanto, Campa -ya fuera de personaje- se refirió a los tuits xenófobos de Pablo Matera, capitán de Los Pumas, y sus compañeros Guido Petti y Santiago Socino. "Creo que lo más terrible es que no saben ni escribir. Se supone que pertenecen a una clase social que puede acceder a la educación que desee, pero como siempre digo, sobre todo es gente muy muy bruta", acotó.