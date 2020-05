"No se contagia por el aire": las nuevas definiciones de la OMS sobre el Covid-19 y los síntomas identificados en las últimas horas

En las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud reiteró que, de acuerdo a los estudios más recientes, el coronavirus no puede permanecer en el aire, por lo que se descarta el contagio por respiración. La entidad volvió a darle importancia al informe emitido a finales de marzo, en el que se advirtió que el Covid-19 se transmite por el contacto con gotitas de saliva que provengan de una persona infectada.

De acuerdo a las investigaciones, el peso de las partículas del virus hace que caigan al piso y no permanezcan en el aire, por lo que no es necesario utilizar mascarillas, barbijos o tapabocas para transitar por las calles. El estudio se basó en los avances realizados en Singapur, en donde analizaron muestras de aire en las habitaciones de personas infectadas y no detectaron que el virus haya permanecido en el lugar.

La OMS insiste con la importancia de higienizarse las manos, ya que sí está comprobado que el coronavirus puede permanecer en superficies y envases por más de un día (dependiendo el material) y en elementos de acero inoxidable la sobrevida del virus puede alcanzar las 72 horas.

A pesar del parte emitido por el organismo internacional, en la Argentina -así como la mayoría de los países que enfrentan la pandemia- sigue siendo obligatorio el uso de tapabocas; en especial en la Ciudad de Buenos Aires y en territorio bonaerense, en donde se concentra el 80 por ciento del brote.

El anuncio llega después de la incorporación de dos nuevos síntomas por parte de la OMS. Según indicaron, además de fiebre, tos seca y problemas para respirar, también hay que estar atentos si se siente dificultad para hablar o para moverse.

Hasta ahora, se sabía que había que prestar especial atención si sentía fiebre, tos seca y el cansancio, aunque también otros pacientes infectados habían manifestado dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato y erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.

"Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente, aunque algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos", aclararon desde la organización.

Sin embargo, recientemente sumaron dos nuevos síntomas a los que hay que estar alerta, que son dificultad para hablar o moverse. A quienes crean sentir esto, y tengan además fiebre, tos o presión en el pecho, se les recomienda recibir atención médica inmediata.

Qué hacer si se tiene síntomas

Si los síntomas son leves (poca tos y fiebre baja), se indica no asistir a un centro médico y mantenerse aislado. Sin embargo, si se tiene dificultad para respirar o existe dolor o presión en el pecho, lo ideal es buscar ayuda médica, aunque en lugar de ir a un centro de salud directamente, en este caso lo mejor es comunicarse con los números de emergencia para saber a dónde ir o cómo actuar.

Más allá de esta indicación, en su cuadro de respuestas la OMS recuerda la importancia de acudir al centro de salud con mascarilla y, en la medida de lo posible, mantenerse a un metro de distancia de los demás y no tocar las superficies con las manos.

"Es importante mantenerse, al menos, a un metro de distancia de los demás. Las gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, picaportes y barandas , de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol", aseguraron.

Cómo protegerse del coronavirus

Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás.

Evite ir a lugares concurridos.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene respiratoria. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar. Deseche de inmediato el pañuelo usado y lávese las manos.

