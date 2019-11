"¡No voy a dejar nada!" Furioso con Gianinna, Maradona amenazó con sacarla de la herencia

Luego de que Gianinna Maradona asegurara que están "matando por dentro" a su padre y dejó deslizar que su entorno lo tiene "empastillado", el ex futbolista y actual director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata le respondió a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

"Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo el perder con Estudiantes pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará, no sé", comienza diciendo el "10".

Maradona, además, dejó entrever que el interés de su hija sería meramente monetario. "Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejás que por lo que está haciendo. Y yo no", agregó.

"¡Les digo a todos que no les voy a dejar nada! Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida, lo voy a donar", sentenció con dureza. "Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no existen. No existen porque estoy muy sano. Muy sano. Gracias".

Vale remarcar que según el Código Civil argentino los hijos sólo pueden ser privados de la herencia por tres causas: si han agredido físicamente a su progenitor, si ha atentado contra su vida o si lo ha acusado criminalmente de delito que merezca pena de cinco años de prisión o de trabajos forzados.

En cualquiera de los tres casos, la causa de desheredación debe estar expresada en el testamento y debe ser probada para efectivamente se concrete.