"Nos están dejando solos, estamos al borde del colapso": dramática carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva

A través de una durísima carta, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) advirtió por el colapso sanitario en medio de la pandemia de coronavirus, señalaron que se encuentran “al límite, exhaustos, atendiendo cada vez a más pacientes” y reclamaron a la comunidad que reflexione sobre el impacto de las flexibilizaciones de la cuarentena y el aislamiento dispuestas en las últimas semanas. “No podemos más, nos están dejando solos”, concluyeron.

La carta de la SATI llegó en el día que la Argentina se acercó a los más de 25 mil contagios de COVID-19 entre los profesionales de la salud, según datos oficiales publicados ayer por BigBang. En el reporte vespertino emitido anoche por el Ministerio de Salud se detallaba que la ocupación de camas de terapia intensiva en el área metropolitana llegó al 69,2 por ciento.

En el texto, los médicos expertos en terapia intensiva afirmaron que sienten que están “perdiendo la batalla”. “Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando, la mayoría de las unidades de terapia intensiva se encuentran con un altísimo nivel de ocupación”, remarcaron. En este sentido, aclararon que no se trata sólo de recursos tecnológicos, como camas con respiradores, sino también de profesionales de la salud que “a diferencia de las camas y los respiradores no pueden multiplicarse”.

“Los intensivistas, que ya éramos pocos antes de la pandemia, hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raleados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez a más pacientes”, indicaron en el documento emitido ayer por la tarde, donde indicaron que el cansancio y el agotamiento de los profesionales del sistema sanitario “deterioran la calidad de atención que habitualmente brindamos”.

Sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, alentándonos entre nosotros".

Además, relataron que deben convivir con el lamento de compañeros fallecidos y “personal infectado, colegas y amigos caídos que nos duelen, que nos desgarran profundamente”. En este sentido, recordaron que los terapistas terminan una guardia y deben ir a otros trabajos “para llegar a fin de mes”.

“Por horas y horas de trabajo estresante, agotador, pese a ser profesionales altamente calificados y entrenados, ganamos sueldos increíblemente bajos, que dejan estupefactos a quienes escuchan cuál es nuestro salario”, indicaron desde la SATI. “Nos entrenamos para lidiar con la muerte todos los días y le ganamos muchas veces, aprendimos a ser resilientes, pero ahora sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, nos están dejando solos; encerrados en la Unidad de Terapia Intensiva con nuestros equipos de protección personal y con nuestros pacientes, sólo alentándonos entre nosotros”.

Les suplicamos no salir si no es necesario".

Por último, cuestionaron la presencia de mayor cantidad de personas en las calles. “Observamos cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos. Gente que se siente bien por ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana? Ojalá no se transformen en uno de nuestros pacientes que, con fuerzas, trataremos de arrebatarle a la muerte, porque nadie sabe cuándo el virus los infectará”.

Además, instaron a la sociedad a “reflexionar” y que “cumpla con tres simples pero importantes medidas”: distancia social de un metro y medio, el uso de tapabocas cubriendo nariz y obca, lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel, no aglomerarse y no hacer fiestas. “No desafiar al virus, porque nos está ganando. Les suplicamos no salir si no es necesario, el personal está colapsado, los intensivistas están colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso”.