"Nos mataron a Ramona": duro comunicado de "La poderosa" tras la muerte de la referente por Covid-19

"Nos mataron a Ramona". Tras la confirmación de la muerte de Ramona Medina, delegada de La Poderosa y una de las referentes más reconocidas del Barrio 31, desde la revista lanzaron un duro comunicado a través de Twitter en el que reclamaron Justicia por el fallecimiento de la mujer de sólo 41 años.

Ramona se encontraba internada desde hace varios días, luego de haber sido diagnosticada con coronavirus, al igual que el resto de su familia. Vivía en el Barrio 31, uno de los focos infecciosos más grandes de la Ciudad, y fue quien denunció el pasado tres de mayo que el barrio llevaba barios días sin agua.

"Apretando los dientes, golpeando el teclado, mordiendo la rabia y escupiendo lágrimas nos toca escribir ahora esta mierda, para gritar todo eso que Ramona ya gritó. No vamos a parar hasta que paguen los responsables. No podemos más", escribieron desde La Garganta.

La muerte tuvo lugar sólo 14 días después de que Medina advirtiera la crítica situación que viven los vecinos del Barrio 31: "¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si yo tengo que salir todos los días a comprar agua. Ya no sé de qué manera pedirle a este Gobierno una solución para esta situación, porque no se puede vivir más en estas condiciones. Hay una pandemia que nos está consumiendo y nosotros seguimos sin agua".

Ramona era joven, pero tenía factores de riesgo: era diabética e insulino dependiente y, de acuerdo al nuevo protocolo de "caso sospechoso", habitaba una de las zonas de mayor riesgo de la Ciudad. De acuerdo a lo consignado por La Poderosa, Medina llevaba tres días intubada, sedada y con asistencia respiratoria.