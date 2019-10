"Nos morimos y listo": la entrevista de Novaresio a Zlotogwiazda y su duro recuerdo esta mañana

“En mi caso estoy decidiendo, ¿no? Estoy decidiendo si me creman, me entierran”. El programa de Luis Novaresio llevaba casi una hora de entrevista con Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda cuando de pronto el conductor lanzó la misma pregunta que le repite a todos sus entrevistados. Zloto, muy enfermo, no dudó en responder con seguridad.

Ese episodio ocurrió apenas unos meses atrás, antes de las elecciones del 11 de agosto, en el programa de Novaresio por A24. Hoy muchos recordaron aquel breve fragmento de la entrevista en la que el conductor le hizo esa pregunta, la misma a todos sus invitados, a Zloto y Tenembaum.

“No pasa nada. No creo en… Nos morimos y nos morimos. Superé eso. Los que sufren son los que se quedan, no los que se mueren. La pregunta es para los que se quedan”, agregó con seguridad Zlotogwiazda. El periodista, economista y conductor de Radio Con Vos y C5N, murió anoche a los 61 años, luego de luchar varios meses contra un cáncer de colon.

Hoy fue el propio Novaresio quien recordó aquel diálogo con Zlotogwiazda. Contó que antes de arrancar la grabación del programa el propio Zloto le dijo al pasar “¿me vas a preguntar, no?”, sin aclararle a qué hacía referencia. “Durante 40 minutos me daba vuelta, yo sabía que me estaba preguntando por la muerte”, contó esta mañana el conductor en su programa de radio La Red.

“Fue el momento más difícil de la entrevista porque los tres nos quedamos callados. No podíamos hablar de las lágrimas que teníamos en los ojos. Y ayer me volví a emocionar”, agregó Novaresio esta mañana. “No era amigo íntimo mío ni mucho menos, pero ayer sentí que era injusto que se muriera, que está mal”, comentó, visiblemente emocionado.