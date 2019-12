¡Ojo con tus contactos de WhatsApp! El truco secreto para detectar espías e infiltrados

No son pocos los usuarios que reciben a diario mensajes de números de teléfono que no conocen. Por fuera de los tediosos contactos comerciales, lo cierto es que hoy por hoy el número de teléfono se convirtió en un bien "público", pese a que no nos interese que otros puedan contactarnos o, por caso, ver nuestros estados de WhatsApp o la actividad que mantenemos desde el servicio de mensajería. ¿Cómo saber entonces quiénes tienen nuestro número agendado? Y, en caso de que no tengamos ganas de que nos contacten, qué podemos hacer para evitar que determinados usuarios nos puedan mandar mensajes.

Los tres simples pasos para "eliminar contactos indeseados" de WhatsApp

Lo primero que hay que hacer es ingresar a la aplicación. En el índice de menú, debemos seleccionar la opción "nueva difusión". ¿Qué es esto? Una herramienta de WhatsApp que te permite enviarle el mismo mensaje a todos los contactos que te tienen agendado (y que no necesariamente vos los tenés en tu libreta). Es una opción práctica para anunciar, por ejemplo, el cambio de línea. Pero en este caso, el objetivo será otro.

Basta con escribir cualquier mensaje y enviarlo de modo masivo. La sugerencia es que no viole el manual de uso de la aplicación para evitar así futuras represalias. ¿Qué tipo de mensajes son penalizados? Los que podrían difundir fakenews o aquellos que contengan términos como "pornografía infantil", por ejemplo. En este caso, con un simple "Hola" la tarea ya está cumplida.

