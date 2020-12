"Para mí fue un suicidio": la bizarra teoría de Alfredo Cahe sobre la muerte de Diego Maradona

A tres semanas de la muerte de Diego Armando Maradona, Alfredo Cahe, quien fuera su médico durante más de dos décadas, dialogó con el programa Confrontados de Canal 9.

"Cuando lo vi a Diego vivo en la Clínica Olivos, prácticamente dopado y dormido, no pude hablar con la psiquiatra ni con el psicólogo. Se me cerraron las puertas. La única vez que lo vi a Diego, lo vi dormido profundamente", relató.

Acto seguido, el médico sorprendió con una dura teoría. "El segundo día que lo iba a ir a ver, ya se había producido el suicidio. Digo suicidio porque para mí fue un suicidio lógico. Diego estaba cansado. Para mí, todos estos acontecimientos de Diego fueron como consecuencia de un suicidio. Me acuerdo que una de las mujeres me dijo ‘no quiere vivir más, está cansado de la vida. Ya hizo todo’, y cuando salió de la habitación se me comunicó que Diego estaba muerto", expresó.

Cahe agregó que quiso convencer a Leopoldo Luque, actual médico personal de Maradona, de que lo llevaran a Cuba para ser tratado.

"Le sugerí que era importante e imprescindible llevarlo a un lugar adecuado previo, acá en la Capital, y después sí dar el segundo paso y llevarlo a Cuba, donde teníamos todo a favor", expresó señalando que a su juicio Diego estaba "prácticamente tirado".

Peritajes

Mientras tanto, a partir del martes comenzaron a ser peritadas seis computadoras y tablets que fueron secuestradas a los dos médicos que están siendo investigados por la muerte de Diego, a pedido de los fiscales que llevan adelante la causa.

El procedimiento se realiza en la sede de la Policía Judicial que depende de la Procuración General bonaerense, y tal como sucedió con los cuatro teléfonos celulares que el viernes pasado comenzaron a ser analizados, la idea es poder extraer toda la información contenida en las PC y tablets.

Estos dispositivos fueron secuestrados en los allanamientos en los domicilios y consultorios de Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes atendían al "Diez" en el último tiempo antes de fallecer.