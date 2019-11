¡Para vos, WhatsApp! Cómo estar en línea y que ninguno de tus contactos te vea

“Estás online y no me respondiste”. Ese, tal vez, sea uno de los mensajes más molestos que uno pueda recibir por WhatsApp. Más allá de que se puede eliminar la posibilidad de que tus contactos sepan si leíste o no sus mensajes, lo cierto es que hasta ahora resultaba imposible poder conectarse sin que la atenta mirada de algún contacto pudiera detectarlo. Cuatro pasos para estar en línea y que nadie se entere.

Cuatro pasos para estar en línea en WhatsApp y que nadie te vea

Una vez dentro de la app, tenés que a la opción “Configuración” e ir a la solapa “Ajustes”. El siguiente paso es darle click a “Cuenta”. Se desplegará un menú con las opciones: privacidad / seguridad / verificación en dos pasos / cambiar número / soclitiar información de mi cuenta / eliminar mi cuenta. Una vez en “privacidad”, se desplegará otro menú: última vez / foto de perfil / estado / Info / Confirmaciones de lecturas. Al darle click a “estado”, la aplicación finalmente nos dará a elegir a quién le queremos ocultar que estamos en línea. Estas son las opciones: mis contactos / mis contactos excepto / sólo compartir con.

De esta forma, logragremos poder conectarnos a WhatsApp sin que nadie se entere o pueda después reprocharnos que estuvimos en línea y no respondimos un mensaje. ¿Lo probaste?