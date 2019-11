"Pensé que me habían matado": el crudo relato del futbolista que fue baleado y perdió un ojo

El futbolista Alexis Salinas, quien juega como defensor en Arsenal, fue gravemente herido en un hecho de violencia ocurrido en Gregorio de Laferrere: perdió la visión de un ojo y tiene comprometido el otro.

Hecho confuso

De acuerdo a su relato, estaba sentado en la puerta de una peluquería junto a un grupo de amigos cuando, desde un Volkswagen Gol blanco, recibió una serie de impactos de balines disparados desde una escopeta.

"Alexis Salinas, futbolista de nuestra institución, sufrió la pérdida de la visión en uno de sus ojos debido a los perdigones impactados en su rostro en un hecho de inseguridad", señaló Arsenal en un comunicado publicado en redes sociales, asegurando que el club "se encuentra en contacto permanente con Alexis y envía fuerzas a su familia".

"Estaba sentado y sentí una explosión enfrente a mi cara. No vi a nadie, fue un ataque sorpresa. El reencuentro con mi hijo fue muy triste, tengo miedo de no verlo más.", señaló el futbolista en diálogo con TN, expresando que está seguro de que fue víctima de una equivocación. "Me dio mucha bronca que la Policía dijera que fue un ajuste de cuentas. Ni siquiera investigaron. Es una vergüenza", agregó.

"El impacto me tiró hacia atrás y sólo se me ocurrió arrastrarme por el piso. Después sentí otro disparo y ahí ya no vi más nada. La verdad, pensé que me habían matado", agregó Salinas aún en shock. "Espero recuperar al menos un ojo para seguir jugando. Los médicos me dieron esperanza".

La causa, caratulada como "abuso de arma y lesiones", es investigada por la comisaría 3° Este de La Matanza y el fiscal de la UFI Descentralizada N° 1 de Gregorio de Laferrere, Fernando Garate. Como sospechosos, se busca a dos jóvenes de 18 años.

El caso Cáceres, un antecedente

El caso recordó al que tuvo como víctima a Fernando Cáceres, ex jugador de Boca, River e Independiente. En noviembre del 2009 fue baleado por un grupo de delincuentes que intentó robarle su auto: perdió el ojo derecho y quedó en coma luego de que la bala le fracturara la base del cráneo.

A pesar de que su estado era crítico, con el proyectil alojado en la región paratemporal derecha, el ex futbolista logró recuperarse lentamente. Actualmente se moviliza en silla de ruedas y entrena jóvenes futbolistas en un club fundado por él mismo.