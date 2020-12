¡Piloteando el verano! Cinco cócteles frescos para relajarse y disfrutar

Para las fiestas o para el verano, nunca está de mas el placer refrescante de un buen cóctel. Aquí, algunas sugerencias para brindar solo o acompañado.

Highball Singleton

"El whisky es una categoría con muchos sesgos, pero es más fácil de lo que parece. Lo esencial para disfrutarlo es olvidarse de todos los preconceptos que se puedan tener sobre este destilado, ya que no hay una única manera de beberlo. Sea on the rocks, con hielo o mezclado en un cóctel, todas están bien", comenta Santiago Michelis, Brand Ambassador Regional de la empresa de bebidas espirituosas premium Diageo. Esta es la receta que propone

45ml de whisky The Singleton 12 años

20ml de almíbar de miel (mezclar dos partes de miel y una parte de agua, llevar a hervor y enfriar)

20ml de jugo de limón

Agua con gas.

Verter el whisky, el almíbar y el jugo de limón en un vaso alto con mucho hielo. Completar con el agua con gas y decorar con una rodaja de limón.

Ron Collins

Para el tradicional aperitivo Americano Gancia, la embajadora de marca Mona Gallosi preparó una versión del Tom Collins frutal y fresca

45ml de Americano Gancia

25ml de ron blanco

25ml de jugo de duraznos

20ml jugo de limón



Verter los ingredientes en un vaso alto lleno hasta el tope con hielo y revolver hasta integrar.

Coffee Collins

Otra variación del Collins llega por cortesía de la bartender Ani Varela, especialista en la cruza de cócteles y café. El almíbar de café necesario para la receta se prepara coloando, en una olla al fuego, un litro de agua por cada un kilo y medio de azúcar. Revolver hasta que se disuelva y, cuando rompa el hervor, agregar cucharadas soperas de café. Dejar reposar de 10 a 15 minutos y filtrar.

-Gin 60ml de gin

-30ml de jugo de limón

-15ml de almíbar de café

-Soda

En un vaso alto, agregar hielo entero y los ingredientes. Integrar, completar con la soda y decorar con media rodaja de limón.

San Martín

El cocktail San Martín, bautizado en honor de José de San Martín, es una interpretación argentina del Dry Martini creada entre fines del siglo XIX y principios del XX. En versión de Ariel Lombán, fue rescatado en el 2020 por la marca de ginebra El Profeta

-Una parte de ginebra seca El Profeta

-Una parte de vermut seco Giovannoni

Sumar los ingredientes a un vaso de composición con hielo y revolver hasta refrescar. Colar sobre copa cóctel y decorar con cáscara de limón.

Jack Daniels Cucumber

¿Hay invitados en casa? Distancia social mediante, el Jack Daniel's Cucumber es una gran opción: puede prepararse en jarra para dejar a todos contentos.

Jack Daniel's N°7 Cucumber

-150ml de whiskey Jack Daniel's

-20ml de jugo de limón

-20ml de almíbar simple

-5 rodajas de pepino

-8 hojas de menta

-Ginger ale



Colocar en el fondo de una jarra de un litro el pepino y la menta. Pisarlos con un mortero de cocina o cuchara larga para extraer aromas y sabores. Sumar el whisky, el jugo y el almíbar, y agregar hielo hasta el borde. Completar con ginger ale.