"Pondría una lápida que diga 'Gracias a la pelota'": cómo es el lugar donde van a enterrar a Diego

Durante la madrugada de este jueves se realizó el último adiós de manera muy íntima a Diego Armando Maradona en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno a cajón abierto para sus familiares directos: su ex esposa Claudia Villafañe, sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, su ex Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando, amigos y ex compañeros, entre ellos varios integrantes del plantel campeón del Mundo en México.

El féretro llegó a la Rosada cerca de la 1.30 de la madrugada desde la casa velatoria ubicada en el barrio de La Paternal. Villafañe junto a sus dos hijas habían llegado primero a Balcarce 50 para preparar todo. La ex esposa de Maradona fue la que recibió el llamado del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien puso a disposición la sede del poder ejecutivo, y la que revisó la lista de quienes podrían compartir la ceremonia íntima.

Mientras esto se llevaba a cabo, miles de personas hicieron cola durante toda la noche en la Plaza de Mayo para tener la oportunidad de entrar a despedir al mejor jugador de todos los tiempos, en una ceremonia masiva que en principio será hasta las 16 de hoy. Luego, en caravana, el Diego será trasladado al Jardín de Bella Vista, el cementerio privado que eligió la familia Maradona para el descanso eterno de Diego.

Está ubicado en la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel, a unos 35 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se encuentran, además, los restos Doña Tota y Don Diego, los padres de Diego, fallecidos en 2011 y 2015, respectivamente. Por ahora, los restos de Maradona ingresarán por la entrada principal del Jardín de Bella Vista ubicada en la Avenida Mayor Irusta 5631.

El lugar tiene 13 hectáreas de terreno parquizado. Según detalla en su página oficial, la ambientación está diseñada y planificada en detalle obtuvo un paisaje que combina una amplia alfombra de césped con bellos y frondosos árboles, colinas y lomadas, canteros con flores de estación y plantas perennes, lagos artificiales, dos construcciones edilicias de estilo normando francés, en donde se encuentran nuestras oficinas de atención al público y capilla.

Durante la entrevista que se realizó a sí mismo durante La Noche del 10, ciclo que condujo en 2005 por la pantalla de canal Trece, Maradona incluyó, entre las preguntas a su otro yo, el tema de la muerte. "Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, libertad, es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondría una lápida: ´Gracias a la pelota´", había confiado El Diez.

Entre los invitados especiales este jueves se destacaron el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el titular de la Liga Profesional Marcelo Tinelli y los jugadores de Boca Carlos Tevez y Ramón "Wanchope" Ábila, además de los ex futbolistas Martín Palermo y Rolando Schiavi. También estuvieron Sergio Goycoechea, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Oscar Garré, Nery Pumpido y Ricardo Giusti, entre otros.