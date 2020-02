"¿Por qué no decís que te caben las niñas violadas y listo?": la marcada de cancha a Amalia Granata

Como cada vez que las mujeres buscan avanzar con la conquista de sus derechos, Amalia Granata levantó la espada y publicó una serie de mensajes en contra de la legalización del aborto en su cuenta de Twitter. Así, mientras la plaza del Congreso colapsaba y la marea verde se hacía sentir con fuerza, la diputada provincial por Santa Fe volvió a erigirse como la paladina de los anti derechos. Sol Ferreyra, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y una de las oradoras de la masiva marcha de ayer, le marcó la cancha con argumentos sólidos.

"Educación sexual para prevenir. Contención para no abortar. Adopción para vivir", publicó la diputada en las redes. "¿Por qué no publicás directamente que te caben las niñas violadas y listo? Sería más honesto de tu parte, que defendés la tortura de los partos y maternidad obligada de las niñas. Sería mejor si escribís que te copa sentarte a tomar un café con los curitas pedófilos", retrucó Sol.

En su descargo, Ferreyra volvió a explicarle a la funcionaria que precisamente una de las premisas de la campaña por el aborto seguro, gratuito y legal parte de la base de respaldar el acceso a la educación sexual, también cuestionado y cercenado por quienes se oponen al derecho de las mujeres a elegir. "El feminismo no está en contra de la educación sexual, ni de la contención, ni de la adopción Amalia. Está a favor de que se respete la decisión que tome la persona gestante. Si se quiete maternar está bien y sino, también. Si pretendías hacerte la revolucionaria con estas placas de paint, te quedaste floja".

No se puede admitir el capricho de la maternidad ajena

Nota de opinión publicada en BigBang el 23 de enero del 2019, con motivo de la nena de once años violada por su abuelastro y obligada a practicarse una cesárea cuando había solicitado -amparada en sus derechos- un aborto.

por Sol Ferreyra

Como ya es de público conocimiento, la recién nacida prematura falleció en el día de ayer en el contexto de ser forzadamente extraída del útero a pesar de su inmadurez fetal, la voluntad de la gestante, un fallo de la Corte Suprema, la decisión de su familia y abogada. No se puede admitir el capricho de la maternidad ajena. No se puede, como médicos, esquivar la ley y los derechos. Podría haberse practicado el aborto legal cuando consultó el 11 de enero entrando en el quinto mes de embarazo. Otra vez sopa: niñas y mujeres siendo vulneradas en distintas situaciones. Esta niña en su corta vida de 12 años ya vivió:

Abuso sexual y violación por parte de un hombre.

Violación a su derecho al acceso al aborto por parte de un servicio de salud.

Violación a su voluntad de no querer ser madre.

Violación de su derecho a la privacidad, puesto que la institución sanitaria, y figuras políticas ventilaron datos no autorizados.

El movimiento "Salvemos las 2 vidas" parece que siempre se olvida de la gestante. Están de luto, como todos, por el fallecimiento de la prematura pero jamás ese luto por todas las mujeres que mueren durante abortos clandestinos. Esta romántica ficción de las dos vidas de cartón pintado se derrumba cuando sus intereses son la maternidad forzada y la idealización de "bebés", jamás la otra vida les interesó.

Incluso hay un sector del movimiento que duda de que ella haya sido violada. Los argumentos son claros: las causas de mortalidad materna se clasifican en directas e indirectas, las directas (producidas durante embarazo, parto o puerperio) son las más frecuentes. El aborto está incluido dentro de este grupo ya que se produce durante el embarazo, obviamente. Entre las otras causas directas existe la sepsis y las hemorragias: principales complicaciones del aborto clandestino y parte del contexto del sub-registro, además de la clandestinidad, obvio. Actualmente, la causa "aborto" se contabiliza por fuera de las causas directas, generando una confusión relativa con los porcentajes.

No hacemos futurología, no hablamos de niños, ni ingenieros, ni futuros Messi... hablamos de lo que son hoy. Son fetos, cigotos, embriones. No discutimos si es vida o no porque sería un debate escolar prácticamente, existe vida en cualquier célula del cuerpo humano (incluso no humano). Nadie discute eso, pero no alcanza con este para frenar una ley que se debate sobre Salud Pública. Nadie está a favor del aborto como una práctica ambulatoria farmacológica o quirúrgica, es inocente creer esto. El aborto no se recomienda. Estamos a favor de legalizar la práctica para que esté regulado por un conjunto de profesionales, entiendo a la mujer como un sujeto que practica el derecho de autonomía.

Los 'provida' van a seguir oponiéndose porque lo único que no querrán nunca es una mujer decidiendo"

Incluso bajo esta regulación y control podría suceder que gracias a la libre consulta algunas mujeres decidan continuar con su embarazo: se prioriza su derecho a decidir. Hay una realidad con diferentes perspectivas y el debate se centra en eso, tiene que ser basado en evidencia. El alma, los poemas escritos por señores de 50 años, los periodistas que se disfrazan de médicos para entrar a un hospital a frenar un aborto legal, las redes, los dibujos de falsos embriones...es decorado. Los números son disparatados, para ambos lados, los 500.000 y los 34 por año, hay que hacer un relevamiento responsable sobre esta temática. De todos modos, aunque se oficialicen esas cifras, aunque inventemos un Misoprostol sin efectos adversos: los provida van a seguir oponiéndose porque nada de lo anterior es de su interés (mucho menos su área, es la misma gente que habla de castidad, en contra de la Educación Sexual y hablan de HIV pasando la porcelana desaconsejando el uso del preservativo) sino que lo único que no querrán nunca es una mujer decidiendo. Esto se deba a que jamás la vieron: en general sus dioses no son mujeres, sus referentes políticos no son mujeres, sus referentes religiosos no son mujeres, en sus biblias las mujeres son vírgenes y madres al mismo tiempo... En el mundo real las mujeres son referentes políticas, son independientes, son faro, son lucha y conquista.

También son violadas, operadas contra su voluntad para extraerles un feto no viable al que llamarán "Esperanza". Esperanza vino a este mundo anticipadamente, apurada por el capricho de un grupo de personas que la obligó a salir, con respirador, cánulas, sondas, y finalmente a morir una vez nacida. Irónicamente el movimiento que dice "si a la vida" se metió en donde no los llaman para exponer a una prematura al circo que ellos mismos montan. Se podía practicar el aborto legal y SEGURO, respetando la decisión de una familia entera. Pero no, atentaron contra la salud integral de una niña de 12 años y dejaron a una prematura muerta en el camino. El debate sobre legalización del aborto es salud pública y derechos de la mujer. Si quieren salvar vidas puede hacer salvataje en la costa, o bien convertirse en bomberos.

*Sol Ferreyra es Docente en Facultad de Medicina, UBA. Difunde Educación Sexual Integral y habla sobre otros temas en Instagram desde su cuenta @sol_despeinada y en Twitter desde @sol__despeinada.