¿Precaución o paranoia? Zapatillas, barbijos y limpieza de latas según Pedro Cahn

¿Me tengo que sacar las zapatillas cuando llego de la calle? ¿Tengo que pasarle un trapo a las latas de tomate? ¿Tengo que sumergir la escarola en ácido muriático? ¿Tengo que bañarme con amoníaco? ¿Debo comprarme un contador geiger para medir la radioactividad de mis calzoncillos? ¿Y sirven mis barbijos de amianto? El infectólogo Pedro Cahn desmitificó una serie de precauciones de uso corriente tomadas a partir de las medidas de aislamiento social y obligatorio dispuestas por el gobierno a raíz de de la pandemia de coronavirus.

Trabajadores de la salud

En diálogo con Ernesto Tenembaum, quien le trasladó preguntas de los oyentes, Cahn diferenció las precauciones que deben tomar en sus hogares las y los trabajadores de la salud de quienes no lo son. "Si vos estuviste en una guardia con pacientes que tosen, que estornudan, es obvio que vas a tener que tener un cuidado especial", explicó. Para esos casos, Cahn sugiere: "Al llegar a otro lugar tienen que quitarse la ropa, lavarse enérgicamente las manos, pegarse una ducha y guardar la ropa en una bolsa".

Sacarse las zapatillas

"Si vivís solo, no tiene ningun sentido. Si tenés un bebé, por ahí te conviene limpiar la suela con alcohol fino o lavandina muy diluida para no arruinar el calzado".

Barbijos y cubrebocas

En relación con los barbijos y su sucedáneo casero, los cubrebocas, el infectólogo explicó: "Los barbijos son fundamentales para las personas que tienen síntomas de coronavirus, y para el personal de salud. Si no responde a ninguna de las dos características, puede usar un cubrebocas. No sabemos su capacidad de filtrado, porque cada uno va a usar una tela distinta. Si sirve para algo, no es para defenderte vos de la enfermedad, sino para cuidar a los demás, porque en todo caso tu estornudo queda impregnado en la tela. Si usas tapabocas casero tiene que tener varias capas de tela, ser personal, ser lavable, estar ajustado a la cara."

Productos del supermercado.

"Hay gente que limpia todos los alimentos. No tiene sentido. Hay quienes le pasan un trapo con alcohol a las latas. Yo no lo hago. No tiene sentido. En cuanto a las frutas y las verduras, hay que lavarlas con agua, como siempre. Hay quienes le ponen lavandina muy diluida al agua, pero eso después requiere un segundo lavado para que no te comas la comida con lavandina. Si bien no es imposible y nada es seguro, es extremadamente raro que alguien se contagie el coronavirus por una planta de lechuga".

"Si vas al supermercado, eliminá el envase en el que trajiste los alimentos. Tiralo a la basura".

Lo importante

"Ninguna de esas precauciones reemplaza todas las demás medidas que son relevantes: lavado de manos, toser y estornudar en el pliegue del codo, limpiar superficies, no llevarte las manos a la cara , en especial ni a la nariz ni a la boca".