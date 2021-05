"Prefiero el silencio": la tajante respuesta de Karina sobre su relación con el "Kun" Agüero

Después de haber cantado en vivo con su actual pareja en el piso de Showmatch, en las últimas horas Karina La Princesita reveló aristas de su vida amorosa. "Ya no me sé dar cuenta quién tiene pinta de tramposo y quién no. Prefiero no pensar y sea lo que tenga que ser", expresó sobre su actual noviazgo con Nicolás Furman.

Sin embargo, al momento de hablar sobre su relación con Sergio "Kun" Agüero su respuesta fue taxativa: "Prefiero el silencio porque no me interesa".

"¿Bailaban ustedes cuando eran pareja?", le consultó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. "Ni me acuerdo", respondió ella, con cara de pocos amigos. "Borraste todos los recuerdos. ¡Qué fuerte!", atinó a decir el también jurado de ShowMatch ante la inesperada respuesta de su invitada.

"Sí, otra se sentaría a contar y a decir cosas súper interesantes pero prefiero el silencio", cerró sobre ese tema.

Hoy con la cabeza que tengo lo que pienso del amor es distinto. Es disfrutar del hoy, no pensar tanto el mañana", agregó luego en el programa . "Si te sorprende la vida con algo hermoso bienvenido sea pero dejé de creer en esto de la ilusión del cuento de princesa que tenía en un principio", sumó.

Además, reveló que no descarta volver a ser madre y que incluso habló del tema con su actual pareja. "Le digo 'che dale que yo quiero'. Él no tiene hijos y me dijo que le gustaría ser padre pero no estamos hablando de ahora", relató.

Karina y Agüero se separaron hace cuatro años luego de una prolongada relación. En su momento se dijo que se habían conocido mientras el futbolista atravesaba una crisis con Gianinna Maradona, madre de su hijo Benjamín.

Una de sus últimas apariciones públicas juntos fue en la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo, en junio de 2017. Luego de la ruptura, la cantante nunca dio precisiones sobre las razones.

Por lo pronto, su presenta afectivo es más que prometedor. El lunes 24, debutó en La Academia de ShowMatch y Furman estuvo presente entre el público para acompañarla.

"Me pareció que salió todo bien. Yo no entiendo mucho de baile, pero me encantó", le contó a Los Ángeles de la Mañana. Quiero decirle que la amo y que estoy contento de que le haya salido bien", agregó.