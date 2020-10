"Profe, me están evacuando": el drama de los incendios en Córdoba y el impacto del desastre ambiental

“Profe, no voy a poder mandar el trabajo práctico porque el fuego está cerca de mi casa y nos van a evacuar, pero se lo voy a entregar”.

El mensaje se lo envió una alumna de segundo año por WhatsApp a Lionel Bravo, docente de las escuelas Proa e Ipem 117 y 348 de Villa Carlos Paz, una de las ciudades turísticas más importantes del país y que desde hace días se ve afectada por los graves incendios que sacuden a buena parte de la provincia de Córdoba. Ayer se viralizaron videos y fotografías que muestran la cercanía de las llamas con las viviendas. “Te arden los ojos, se complica respirar, es un verdadero drama”, Bravo resume ante BigBang.

Los focos de Villa Carlos Paz no fueron los únicos. De acuerdo al reporte oficial del Gobierno cordobés, este jueves había focos descontrolados en La Cumbre y Alpa Corral, aunque las llamas en Alta Gracia, Falda del Carmen, Tanti y Villa Berna habían comenzado a ser contenidos.

Las imágenes satelitales relevadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) permiten graficar el impacto del avance de los incendios forestales en la provincia. De acuerdo a los estudios, entre el 2 y el 29 de septiembre se quemaron alrededor de 35 mil hectáreas en los alrededores de Villa Giardino y otras 16 mil en Alta Gracia.

Las imágenes satelitales de la CONAE muestran el impacto de la crisis.

“Una alumna me llamó diciendo que no podía entregarme la tarea porque la estaban evacuando y las llamas estaban cerca de la casa, por suerte no se quemó su vivienda, pero la de su vecino sí”, cuenta Bravo, que vive a siete cuadras del centro de Villa Carlos Paz, una de las ciudades más importantes de la provincia. A diez cuadras de su hogar se ubica uno de los focos que ayer alertaron a toda la comunidad.

Ayer en esa zona de la provincia mediterránea hubo temperaturas que alcanzaron los 35 grados y las condiciones para combatir los incendios no son para nada óptimas: a los vientos que complican la tarea de los bomberos, se suma la falta de personal y la poca infraestructura con la que cuentan para trabajar. “Se controlan los focos a la mañana y a la tarde se reactivan, ayer los propios funcionarios denunciaron que se habían iniciado de forma intencional”, lamenta el docente.

Las imágenes que salieron a la luz ayer además permiten observar el drama de miles de familias que conviven con las llamas a pocos metros de sus casas. Bravo cuenta que comienza a resultar difícil respirar. “Hoy varios alumnos me confirmaron que habían sido evacuados. Acá te arden los ojos todo el día, es muy difícil trabajar, salgo de mi casa y veo humo constantemente, es dramático, porque además con el paso del tiempo se naturaliza la situación”, lamenta en diálogo con BigBang.

Además, cuenta que los bomberos no dan abasto. “Muchos estudiantes y vecinos se juntan en determinadas zonas afectadas para ir a apagar los focos y evitar que el fuego llegue a las casas”, explica. Según informaron fuentes oficiales, hoy trabajaban alrededor de 300 bomberos en todas las zonas afectadas. Además, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que conduce Juan Cabandié envió apoyo aéreo de aviones hidrantes y helicópteros.

Anoche, por el impacto de los focos de incendio en toda la provincia, las autoridades solicitaron a la Nación que declare la alerta amarilla. El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de Córdoba, Claudio Vignetta, señaló que hicieron el planteo ante el Sistema Federal de Bomberos, con el objetivo de pedir más refuerzos ante la posibilidad de que la situación se agrave.