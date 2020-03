"Puede ser que cuando termine muerta hagan algo": los audios de Fátima Acevedo que revelan la negligencia judicial

El cuerpo de Fátima Acevedo, quien había desaparecido el 1° de marzo en Entre Ríos, fue hallado en un pozo en Paraná y se sospecha que fue asesinada por su ex pareja, Jorge Martínez, quien permanece en prisión preventiva desde el jueves.

De acuerdo a la fiscalía que investiga el caso, la relación estaba marcada "por la violencia física, psicológica y sexual" que el detenido ejercía sobre la víctima. Entre varios episodios de violencia, a fines de enero intentó quemarla con ácido muriático.

Dramáticos audios

Fátima residía en la Casa de la Mujer de Paraná y había denunciado a Martínez en varias ocasiones desde 2017. En una serie de audios que le envió a su amiga Florencia López, se advierte el miedo y la desesperación de la mujer -madre de un hijo- ante la impotencia por sus reclamos desoídos ante la Justicia.

"Puede ser que cuando termine muerta por culpa de él, la Policía y el Juzgado y toda la mierda que tienen que hacer algo puedan hacer algo. Pero bueno, mientras tanto tendremos que seguir pagando las consecuencias con el gordo", expresa.

"Ayer fui al Juzgado a ver qué es lo que había pasado con las últimas denuncias que yo había hecho, que nunca me llegaron los papeles de las ordenes de restricción ni nada. ¿Y qué me dieron? Un papel del año 2018 que no me sirve ni para mierda, encima que andaba con la cabeza recontra embolada me di cuenta recién ayer cuando llegué a casa", agrega.

En los audios, Acevedo también asegura que como Martínez tiene contactos "en la Policía, como el juez Toloy que es amigo de él y de toda su familia, nunca va a pasar nada". El magistrado que nombra la víctima tuvo a cargo, ente otras causas, la de la desaparición de la niña de 13 años Fernanda Aguirre en el 2004.