¿Qué es el #BottleCapChallenge? El reto que cautivó a Jason Statham y Conor McGregor

Un nuevo reto viral comenzó a recorrer las redes sociales generando decena de miles de adeptos, entre ellos famosos actores y personalidades del deporte. Se trata del #BottleCapChallenge, el cual consiste en destapar una tapa a rosca de una botella con una patada giratoria.

El reto comenzó gracias a Errolson Hugh, quien desafió al luchador de UFC, Max Holloway, a hacerlo. El muy tatuado peleador estadounidense no lo dudó y se grabó realizando una extraordinaria patada giratoria a la tapa de una botella de vidrio.

El video lo publicó en su cuenta de Twitter y aunque si bien la tapa giró, no logró sacarla. "¡Tengan curiosidad, amigos míos! #bottlecapchallenge Pasando esto a nuestro chico @JohnMayer…. ¡Oye John si no puedes completar este desafío @erlsn y decidí que tienes que venir a Hawái después de tu gira y patearlo con nosotros hasta que lo completes!", escribió.

Fue entonces que el músico John Mayer aceptó el desafío y si bien su patada no fue tan vistosa como la del luchador, logró sacar la tapa de una botella de plástico de una patada. Tras cumplir el reto, le propuso al actor Jason Statham para continuar con esta seguidilla de retos.

I don’t care if you laugh THIS WAS A CHALLENGE BUAHH! #HappyFriday what’s your favourite drink?!! #bottlecapchallenge #crownroyal @CrownRoyal #letsdrink #passiton #nominate #dominate let me open this bottle brb! pic.twitter.com/H3ZsZIL4w1