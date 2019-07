¿Qué espacios políticos le ofrecieron a Nicole Neumann ser candidata a diputada?

Nicole Neumann reveló hoy en Nosotros a la mañana que tanto el espacio político liderado por Juan José Gómez Centurión como el de Cornelia Schmidt-Liermann le ofrecieron ser candidata a diputada.

"Pero por ahora la política no es algo que me atraiga", agregó la modelo. "Obviamente, me encantaría poder hacer algo productivo, pero no es mi intención entrar en la política. Si pudiera aportar en algo sería en la parte del cuidado ambiental, el maltrato animal, y la campaña pro-vida".

Al mismo tiempo, relató que no le gustó que Gómez Centurión felicitara en Twitter a las personas que agredieron con rebenques al grupo de veganos que irrumpió en la pista de la Sociedad Rural el fin de semana. Sin embargo, aclaró que "la propuesta fue previa a lo que pasó".

El martes, de hecho, Neumann se enfrentó en vivo en Nosotros a la mañana con uno de los hombres que se enfrentó con los veganos en La Rural. "Hemos visto en las canchas de fútbol que personas entran desnudas o hay una manifestación, y no se los saca a pelotazos. Están mal las dos cosas que sucedieron, pero no fue la manera de resolverlo, con rebencazos y patadas. Eran chicos jóvenes, adolescentes", señaló.