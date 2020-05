"Ramona tenía razón": el video con el que Roger Waters alertó sobre la situación en el Barrio 31

Roger Waters grabó desde su estudio de Nueva York un video en el que le envió sus condolencias a los vecinos del Barrio 31, después de enterarse de la muerte de Ramona Medina, la vecina y referente social del barrio que sólo 14 días antes de morir de coronavirus había denunciado la falta de agua en el barrio.

"Me da mucha pena saber que la señora falleció. Por favor, envíenle mis más sinceras condolencias a la familia y a todos los vecinos de la Villa 31. Casi digo que no tengo palabras, pero sí sé qué decir, sé exactamente qué decir. Por supuesto, Ramona tenía razón", denunció el músico en el video que le envió a La Garganta Poderosa.

El contundente mensaje de Roger Waters, tras la muerte de Ramona Medina

"Es completamente inequitativo que alguien no tenga acceso al agua en un país en vías de desarrollo. Desafortunadamente todo tiene un precio y lo que motiva es la ganancia en la Argentina, o definitivamente, en los Estados Unidos, donde vivo yo. Incluso intentarían vendernos nuestra propia agua de lluvia y, si no pudiéramos pagarla, viviríamos sin ella".

"Ramona tenía tanta razón en reclamar y me da mucha pena que sus palabras no fueron escuchadas. pero la recordaremos y continuaremos con su lucha. Lo otro que quiero es decirle a la familia de Ramona y a todos ustedes esto: la gente está hablando sobre el Covid-19 y sobre cómo esperamos que todo vuelva a la normalidad. ¡No! ¡Volver a la normalidad no es una opción! Tenemos que volver a algo que sea mucho, mucho mejor de lo que esa normalidad era antes de este virus".

"Este virus ha demostrado lo asquerosa que es la normalidad. Nos lo ha mostrado más drásticamente de lo que cualquier otra cosa lo hubiera podido hacer".

Las extraordinarias e imperdonables desigualdades que existen en nuestras sociedades, especialmente cuando hablamos de algo tan fundamental y simple como el agua"

"Lo siento mucho por la familia de Ramona. Mi cariño a todos en la Villa 31. Espero poder estar de vuelta en la Argentina pronto y me encantaría visitarlos. No sé qué más decir. Lamento mucho su pérdida".

La denuncia que Ramona realizó 14 días antes de morir de Covid-19

Ramona Medina, delegada de la organización social La Poderosa y la principal denunciante del agravamiento de la situación sanitaria en el Barrio 31, murió el pasado 17 de mayo por coronavirus. Ramona se encontraba internada desde hace varios días, luego de haber sido diagnosticada con coronavirus, al igual que el resto de su familia. Vivía en el Barrio 31, uno de los focos infecciosos más grandes de la Ciudad, y fue quien denunció el pasado tres de mayo que el barrio llevaba barios días sin agua.

La muerte tuvo lugar sólo 14 días después de que Medina advirtiera la crítica situación que viven los vecinos del Barrio 31: "¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si yo tengo que salir todos los días a comprar agua'. Ya no sé de qué manera pedirle a este Gobierno una solución para esta situación, porque no se puede vivir más en estas condiciones. Hay una pandemia que nos está consumiendo y nosotros seguimos sin agua".

Hay una pandemia que nos está consumiendo y nosotros seguimos sin agua"

Ramona era joven, pero tenía factores de riesgo: era diabética e insulino dependiente y, de acuerdo al nuevo protocolo de "caso sospechoso", habitaba una de las zonas de mayor riesgo de la Ciudad. De acuerdo a lo consignado por La Poderosa, Medina llevaba tres días intubada, sedada y con asistencia respiratoria.