¡Regalazo de Navidad! Paula Chaves anunció que está embarazada de su tercer hijo junto a Pedro Alfonso

Después de que Paula Chaves se bajara de la temporada de Villa Carlos Paz en la obra Atrapados en el museo, Ángel De Brito aseguró que la razón de la renuncia era un nuevo embarazo.

Y ahora, la modelo y actriz finalmente reveló que espera su tercer hijo junto a Pedro Alfonso. Ambos ya son padres de Olivia, de seis años, y Baltazar de tres. La noticia fue anunciada a través de Instagram.

El anuncio

"Esta banda se agranda.¡Llenos de amor y más juntitos que nunca! En un día muy especial, vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas Pedro Alfonso. ¡Son mi vida!", escribió Chaves acompañando una imagen junto a sus dos hijos en la que ya se nota su pancita.

Días atrás, Alfonso había "patinado" consultado al respecto en Pampita Online. "¿Van a ser papás?", preguntó la notera Agus Peñalva. "Yo me guío por lo que dice Paula. Todavía no me enteré, digamos. Estamos para agrandar la familia. Uno más, por lo menos, podría ser. Creo que nos podemos acomodar", señaló Pedro.