“Rompe cráneos”, el peligroso reto viral entre adolescentes que ya se cobró varias víctimas

Hay gran preocupación entre los padres por un peligroso reto viral que se hizo popular entre los adolescentes. Este riesgoso desafío se llama “rompe cráneos” y su nombre ya habla por sí mismo.

El reto consta de tres personas que se ubican en línea recta -una en el medio y dos a los lados- y cuentan hasta tres para dar un salto ante la mirada de la cámara.

Hasta ahí, todo normal. Pero el reto se torna muy peligroso cuando dos de los participantes -los que están en los extremos- esperen el momento perfecto para meterle una zancadilla al que está en el medio, provocando que éste caiga totalmente de espalda con el riesgo de golpearse bruscamente la cabeza.

Esta nueva tendencia que surgió en los colegios de Venezuela, pero ya alcanzó nivel mundial gracias a las redes sociales y plataformas como Tik Tok, donde diariamente se muestran las caídas de los estudiantes que son objeto de burlas y, en casos específicos, terminaron en tragedias.

El reto viral ya cobró su primer víctima mortal en la ciudad de Manila, en Filipinas. De acuerdo con Business Times, una adolescente de 16 años murió después de que aceptó el reto y se golpeó fuertemente la cabeza.

Según los testigos, tan pronto como ella cayó perdió el conocimiento fue declarada muerta. Al respecto, el Dr. Anthony Manio, cirujano y médico residente del Hospital General Chino y Centro Médico en Filipinas, compartió cuán peligroso puede ser este desafío.

“Existe la posibilidad de que el impacto sea en el cuello. Una vez que te golpeas el cuello o la médula espinal, la conexión del cerebro con el cuerpo, cuando se rompe, de inmediato podría matarte”, explicó.

Según relata el profesional, si la víctima al desafío logra sobrevivir al impacto, el golpe a su cabeza podría afectar su columna vertebral, experimentando varios efectos, como entumecimiento y parálisis del cuerpo y otras lesiones de la médula espinal.

Videos de prevención

Al mismo tiempo, otros especialistas sostienen que el golpe puede causar desgarros, fracturas, convulsiones, hemorragias y un daño en el cerebro a largo plazo, como epilepsia. En noviembre 2019, Emanuela Medeiros falleció a los 16 años luego de practicar un juego muy similar al "Rompe cráneos". Por eso, los padres de la chica advierten: "No jueguen a esto".

Emanuela cursaba noveno grado en la Escuela Municipal Antônio Fagundes de la ciudad de Mossoró, Rio Grande do Norte. La adolescente estaba jugando en el colegio a "Ruleta humana", un desafío parecido, cuando dio un salto mortal y golpeó su cabeza contra el suelo.

Su mamá, Maria Rita, la llevó al hospital de urgencia. "Ella me habló, dijo que le dolía la cabeza. Una vez que subimos al auto para ir al hospital, ya no habló más. En el centro médico me pasé el día llamándola", relató la madre a Globo 1. La internaron y falleció tres días después.

En Twitter y Tik Tok circularon videos de chicos de todo el mundo practicando "Rompe cráneos". La primera secuencia se filmó en el colegio Santo Tomás de Aquino de Caracas, Venezuela​. A raíz de la situación, la víctima fue internada con “fractura de cráneo” y los directivos emitieron un comunicado aclarando los hechos y dijeron que iban a tomar "las medidas correspondientes".