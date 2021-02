"Rompimos todo, como vos pediste": la dolorosa carta que escribió una amiga íntima de Úrsula Bahillo

El dolor por el asesinato de Úrsula Bahillo es cada vez mayor. A medida que se conoce el extenso prontuario que tenía el agresor Matías Martínez, la sensación de que el crimen podría haberse evitado se hace a cada instante más evidente, sobre todo porque el ex policía contaba con muchas denuncias previas en su contra y porque además poseía varios sumarios policiales hechos por Asuntos Internos de la provincia de Buenos Aires.

La joven de 18 años era muy querida por todos sus allegados y familiares, y eso quedó demostrado cuando el pueblo entero de la ciudad de Rojas salió a la calle para manifestarse en contra del femicidio. De hecho, una de las amigas de Úrsula recibió un disparo en un ojo por protestar frente a la comisaría local, mientras que los vecinos salieron enojados a enfrentarse a las fuerzas policiales que no supieron cuidar a Bahillo.

En medio de la bronca y la sensación de impunidad, quienes recordaron y recuerdan día a día a la joven son sus amigas más cercanas, una de ellas es Julieta Amichetti, quien decidió compartir con BigBang una carta que le hizo a Úrsula para despedirse, ya que todavía no se siente preparada hablar públicamente de lo que pasó. Por eso prefiere escribir.

Julieta Amichetti era muy amiga de Úrsula Bahillo.

Emocionada, contó que finalmente pudo sentarse frente a una hoja de papel, donde dejó plasmados muchos de los recuerdos que tiene junto a Bahillo y que atesorará por siempre en su corazón.

"Te cuento que acá abajo, Pipi, las cosas están encaminadas, aunque hace unos días que no puedo conciliar el sueño. Hiciste tu primer milagro: caminé. ¡Si! Me bajé de la moto; las calles de nuestro pueblo se llenaron de gente, las pibas y pibes caminaron pidiendo "justicia". Tu hermosa cara empapela las calles, el monumento que está al frente del bar-bonfitería de tus viejos, lugar donde festejamos tus 18 años, donde cantamos hasta no dar más, en donde recibiste mi regalo, tu camisera de river, la que te pusiste esa misma noche, no es más un momento a "San Martin" porque esta empapelado con tu cara; "el monumento a la Úrsula" (es ahora)", escribió emocionada Julieta.

En la carta, Amichetti también aseguró que extraña mucho a su amiga, sobre todo ese momento en el que compartían charlas entre mates y facturas. También extraña los mensajes que se enviaban, las cenas con papas con cheddar, la carcajada de Úrsula que se escuchaba a kilómetros y que las hacía a las dos reírse hasta que les doliera la panza.

La amiga de Úrsula le escribió una profunda carta.

"Se extraña todo, pero todo. Aun no entiendo. ¿Qué pasó?, ¿Cómo sucedió?, ¿Por qué?, ¿Por qué nadie te escucho? Si hiciste todo lo correcto. Amiga, el país se enteró de lo que te pasó. Fernando (de la banda Rombai) posteó en sus redes sociales esas fotos que se sacaron, siempre pidiendo justicia, al igual que Agustín (de Maramá), como muchos famosos", le contó Julieta a Úrsula en su carta.

Allí también confesó que la tristeza le invade el cuerpo, y que siente que no puede hacer nada, porque no tiene la fuerza ni para levantarse. Aún así, sus otras amigas la ayudan a ponerse de pie, para empezar a recuperarse de a poco.

"Aún me queda un largo camino, camino que no voy a dejar de recorrer hasta que tu asesino se pudra en la cárcel. Te extraño y prometo estar para tus viejos. PD: no puedo dejar de escribirte que 'rompimos todo', como vos pediste. Te amo", cerró.

Los amigos de la víctima están muy dolidos.

Según contó Amichetti a este sitio, Úrsula y Matías Martínez comenzaron su relación hace aproximadamente 8 meses, y que recién ella se enteró del calvario que vivía su amiga el pasado 13 de enero, casi un mes antes de que ocurriera el femicidio.

Aunque por el momento Julieta no está al tanto del avance de la causa judicial, sí sabe que el agresor había atacado también a todas sus ex parejas, algo que se desprende de los testimonios que surgieron en los últimos días tras el crimen.

El femicidio

El terrible crimen fue descubierto este lunes tras un alerta al 911 de un tío del propio imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque éste le había confesado en un llamado que "se había mandado una cagada".

Úrsula fue asesinada el lunes pasado.

Al llegar al lugar, la policía encontró a la chica asesinada y al agresor malherido, ya que después de haber atacado a puñaladas a la víctima, Martínez se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto. Cuando llegaron los efectivos, intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó apresado.

Este viernes se negó a declarar ante el fiscal Sergio Terrón, quien le imputa el delito de "femicidio agravado por premeditación y alevosía", por lo que se dispuso que quede alojado en el penal de Junín.