"Rompió un código": la trama secreta de la separación de Barby Franco y Fernando Burlando

Una nueva crisis de pareja enfrenta Barby Franco y Fernando Burlando en estas primeras semanas del 2021. Y si bien ella señala que sólo es un mal momento, el abogado directamente la definió como una ruptura.

Ninguno de los dos dio motivos para el distanciamiento, pero sí lo hizo Marcela Tauro en el programa Fantino a la Tarde. "La crisis empezó el 8 de diciembre, algo pasó ahí que estalló la crisis", comenzó detallando.

De acuerdo a la panelista, Burlando visitó el show televisivo en diciembre "y estaba todo bien". Ella incluso le consultó si tenía planeado convertirse en padre y él contestó "que tenían muchas ganas".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Barby también juega mucho y, a veces, se pasa de límite. Lo digo con onda, porque yo ya sé cómo es ella, que entiende los medios mejor que nadie", agregó Marcela.

"Pero ella hace poco contó que estaba peleada con Burlando y que una persona del estudio de él, de La Plata, le había mandado un mensaje. Y ella le contestó '¡estás loco!'. Y él le puso 'yo te puedo consolar'. Y dijo que Burlando se estaba enterando ahora", ilustró.

Además de este episodio, la panelista reveló otra interna de la pareja, ocurrida en una cena conjunta en la casa del abogado Mauricio D’Alessandro.

"Me acuerdo de que ellos llegaron más tarde y él dijo: '¿Viste como es Barby?'. Ella venía de contar otra cosa en el programa de Pampita, algo de un fantasma en la casa. ¡Hay cosas que no tiene que contar! Esas cosas a él, como también es mediático, no le gustan", aseguró.

Que sí, que no

"No estamos separados, sí estamos distanciados, pero estamos hablando", señaló Barby en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. "Por el momento no estamos viviendo en el mismo lugar. La crisis es por la vida misma, es mutuo, fueron muchos años y no llegamos a un acuerdo de la convivencia. Son muchos años de estar en pareja".

Sin embargo, Rodrigo Lussich aclaró que aunque la modelo crea que el distanciamiento es pasajero, "hay hechos objetivos, uno de ellos es que Fernando Burlando está viviendo en el Faena hace dos meses".

"Lo cierto es que decir ‘no estamos separados’ es un dato subjetivo de uno de sus protagonistas. Pero el dato objetivo, irrefutable, es que él vive solo", expresó el panelista señalando que incluso el mismo letrado le aseguró que está "separado hasta las pelotas".