¿Sabés que pasa si cocinas un huevo en el microondas? Una chica no lo sabía y lo pagó muy caro

La primera vez que llegó el microondas a la casa de la madre del cronista, hace 30 años, la advertencia fue: "No se pueden poner huevos dentro del aparato, porque explotan". Pues bien, uno de los niños de la familia quiso corroborar que lo que decían era cierto.

Y puso dos huevos en el microondas. El aparato estalló literalmente. Hizo un ruido fortísimo como si le hubieran puesto una granada adentro y murió en combate. El aparato tenía menos de una semana. El niño se ganó una catarata de insultos y un severo castigo. No era tan niño: al menos adolescente, así que bien merecido se lo tenía.

La historia se repartió entre todos los conocidos y familiares. En aquella época se trataba de un artefacto bastante nuevo y no estaba en todos los hogares. El padre de la criatura consiguió que le cambiaran el aparato o, al menos, eso fue lo que le dijo a su mujer.

Pues bien. Hay mucha gente que aún no sabe que no se pueden poner a cocinar huevos en el microondas. Semanas atrás una joven británica tuvo un brutal accidente, con consecuencias muy graves para su salud: perdió la vista de un ojo.

'I've been left blind in one eye after two microwave boiled eggs EXPLODED in my face' https://t.co/ts1exDzTrq