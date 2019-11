"Sangrado urinario y sepsis severa": preocupación por la salud de Carlín Calvo

Luego de sufrir una descompensación en su hogar, Carlín Calvo tuvo que ser trasladado al Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde permanece internado. De acuerdo al parte médico, presenta una infección con "sangrado urinario" y un cuadro de "sepsis severa".

"Ingresó en estado crítico, evoluciona estable clínicamente recibiendo los cuidados necesarios para el tratamiento de su infección, siendo su pronóstico reservado", agrega el texto emitido por el sanatorio.

Cuidados intensivos

Javier Faroni, productor teatral y amigo del actor, describió en diálogo con TN que "tiene una infección urinaria similar a la que tuvo hace casi un año" y que los médicos intentan paliar su cuadro "desde el sábado a la madrugada". Al mismo tiempo, aclaró que debido al deterioro que la salud de Calvo sufrió luego de dos ACVs, requiere "cuidados intensivos" .

Calvo sufrió su primer ACV en 1999 y otro en el 2010, y en octubre del año pasado ya había estado internado 10 días por una infección urinaria. Actualmente está bajo el cuidado de seis enfermeras y monitoreado durante 24 horas, ya que no puede valerse por sí mismo.

Su ex esposa Carina Galucci, sus hijos Facundo y Abril, y sus amigos lo visitan constantemente y están atentos a sus necesidades. "Somos un grupo reducido y muy unido", supo declarar Faroni en diálogo con Teleshow. "Somos los amigos del campeón y del no campeón, al contrario de muchos otros que han desaparecido. Hay personas que estuvieron en las buenas y en los momentos que más se los requiere, no están. Igual se los respeta en sus pensamientos".

Una de las pruebas de este afecto fue el posteo que Facundo realizó en Instagram el 21 de febrero con motivo del cumpleaños de Calvo. "Gracias por seguir luchando siempre por nosotros y agradezco cada momento que puedo compartir con vos y soy feliz de tenerte acá conmigo. Sos mi ídolo, pa. ¡Te amo!", escribió.