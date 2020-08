¿Se olvidaron del coronavirus? Gente apiñada en un banco de La Plata y en un bar de Recoleta

Con menos de 48 horas de diferencia dos imágenes se volvieron virales y mostraron la falta de responsabilidad ante las medidas para mitigar el contagio y la propagación del coronavirus (Covid-19) en el medio de la pandemia. Una de las que mayor impacto generó sucedió en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en donde un médico que se encontraba haciendo la cola para ingresar a un banco le tuvo que pedir a las otras personas que esperaban que sean más responsables porque no estaban cumpliendo con el distanciamiento social.

“Yo no tengo la culpa, están entrando de a poco al banco, ¿pero ustedes se dieron cuenta que están todos juntos?”, dijo el médico luego de pedirles que se mantuvieran un poco más separados. Inmediatamente llegaron varios reproches por parte de las personas que estaban allí.

“Yo no soy empleado del banco, soy empleado hospitalario de la provincia de Buenos Aires. Pero veo lo que está pasando acá y la verdad es terrible. Están todos juntos. No hay distancia entre uno y otro”, remarcó nuevamente el profesional después de recibir varios cuestionamientos por parte de las personas que estaban esperando.

En ese momento una mujer le manifestó que el banco dio 30 turnos para el mismo horario. El médico sostuvo: “Pero a ver, yo no tengo la culpa. Yo lo que estoy diciendo es para ustedes. Un bien para ustedes”. Otra mujer le dijo que estaba allí desde las 11 de la mañana, y el médico continuó: “Entendeme, te estoy diciendo para un bien para ustedes. Esto no es malo para ustedes”.

Si bien La Plata es uno de los distritos del gran Buenos Aires que menos contagios tiene en comparación al resto, la situación en la provincia gobernada por Axel Kicillof es la más preocupante en el país. Ayer la cantidad de contagios positivos fue de 4.676 y lleva acumulados 134.127, más de la mitad del total en el país.

Pero estas situaciones no se dan solamente en territorio bonaerense. Anoche, el bar Buller de Recoleta, tuvo que ser visitado por personal policial y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) por la acumulación de personas que había en la vereda a la espera de comprar, en modalidad take away, una cerveza y algo para comer. El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, confirmó que el local fue clausurado. pero al margen de esto fuentes oficiales adelantaron que se denunció penalmente a los dueños del bar por violación al decreto que establece la cuarentena.

Se trató de la segunda vez, la anterior fue el domingo, que los vecinos de ese bario porteño se quejaron por la acumulación de personas que había allí. En las imágenes, que primero circularon por las redes sociales y que luego fueron complementadas por un informe que emitieron ayer en la señal A24, se puede ver como al menos 30 personas estaban amontonadas en la vereda que da al bar.

En declaraciones a Animales Sueltos, Santilli se refirió al tema y si bien habló de “entender las necesidades y cuidar a cada uno de los comercios y de las pymes”, remarcó que “estamos en un momento de mucha responsabilidad y mucho trabajo colectivo”.

En la Ciudad ayer hubo 1.467 casos positivos de coronavirus y desde que comenzó la pandemia se llevan registrados 65.536.