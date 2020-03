¿Se puede pasear al perro? Los sí y los no del "aislamiento social obligatorio y preventivo"

La norma es nueva y sus alcances generan dudas. No existen antecedentes en la historia argentina de una medida semejante, y menos para hacer frente a una pandemia: por eso muchos argentinos que, de buena fe quieren cumplir con las disposiciones legales, se preguntan qué está permitido y qué no en el marco del DNU dictado anoche por el presidente Alberto Fernández.

En principio, aunque parezca obvio, vale la pena aclararlo: se puede comprar comida. En principio, el DNU del presidente habla de "desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos". Vale decir que los almacenes estarán abiertos y las farmacias también. En principio, el decreto establece nada menos que 24 excepciones al aislamiento:

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2.Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

4.Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5.Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

10. Personal afectado a obra pública.

11 Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

12.Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

19.Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

20.Servicios de lavandería.

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

23.Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

24. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades

que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el

funcionamiento del sistema de pagos.

Vale decir que la gente afectada a las actividades descriptas, tomando todas las precauciones del caso, va a tener que trabajar y, en algunos de los casos mencionados, desplazarse por la vía pública. Del contenido del decreto, se desprende que podés sacar la basura, podés sacar plata del cajero automático, podés pedir un delivery que va a a venir, podés ir a la ferretería si se te está inundando la casa y necesitás un flexible que reemplace al de la pileta del baño,podés llevar a tus hijos a un comedor escolar si es que tenés esa necesidad (y podés pasarlo a buscar, dede luego), podés verificar cómo se cumple el aislamiento si sos periodista. Si algún ser querido fallece en estos días, no vas a poder hacer un velatorio, y mucho menos si lo querían mucho, pero sí podés enterrarlo o cremarlo. Es más: debés hacerlo. Si tenés algún problema que requiere atención médica, podés ir al médico (sobre todo si tenés coronavirus), pero bueno será que no vayas por pavadas. El decreto no dice que puedas pasear a tu perro, pero nadie te va a meter preso por hacerlo: por un lado, porque las veterinarias permanecerán abiertas; por el otro, porque nadie quiere que su perro haga sus necesidades en la casa. Se apuesta, también, a cierto sentido común: que el paseo sea mínimo, que no te zarpes que ni vos ni el Boby están de vacaciones. El criterio central es que hagas los "desplazamientos mínimos e indispensables" y no más que eso.