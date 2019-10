¿Se trabaja o no se trabaja el lunes 14? Cronograma de los feriados que quedan y cómo caen las Fiestas

El próximo sábado 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y, aunque muchos especularon con la posibilidad de que se pudiera establecer un feriado puente, lo cierto es que se trata de uno de los feriados no movibles del calendario oficial.

En efecto, el lunes 14 se decretó como "día no laborable", por lo que es potestad de las empresas decidir si sus empleados lo trabajan o no. En caso de hacerlo, la jornada del lunes no se pagará como adicional.

Cronograma de feriados hasta diciembre

Noviembre

Lunes 18: día de la soberanía nacional.

Diciembre

Domingo 8: día de la inmaculada concepción de María.

día de la inmaculada concepción de María. Miércoles 25: Navidad.

*Cómo caen las Fiestas este año

A diferencia de lo que sucedió el año pasado, en esta oportunidad las Fiestas cortarán la semana. La Nochebuena se celebrará el martes 24, siendo el miércoles 25 feriado por Navidad. Lo mismo sucederá con la víspera de Año Nuevo y el primero de enero, que caerá un miércoles.