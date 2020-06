¿Se viene un nuevo virus chino? Alarma por la potencial nueva pandemia, similar a la de la gripe porcina

Alarma mundial por la aparición de una nueva cepa de virus con potencial pandémico. Mientras la atención de los científicos está puesta en el avance en la vacuna y tratamientos para el Covid-19, un grupo de especialistas elevó un alerta luego de encontrar una nueva cepa de gripe que puede ser potencialmente peligrosa en los humoanos.

De acuerdo al reporte publicado por la BBC, los especialistas advirtieron que el origen del mismo también es chino y temen que podría desatarse una nueva pandemia. Se trata de un virus de características similares al de la gripe porcina que se propagó en 2009.

El G4 EA H1N1, tal su nombre científico, puede mutar y expandirse con facilidad, al igual que el Covid-19. Además, los científicos reconocieron que al tratarse de una nueva cepa desconocida, la mayoría de las personas podría tener poca "o ninguna" inmunidad".

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

"El virus tiene todas las características distintivas para contagiar a los humanos", advirtieron. En efecto, el nuevo virus fue detectado en China y comenzó a propagarse entre personas que trabajaban en el sector de la industria porcina, por lo que creen que la mutación podría haberse dado en los mataderos.

"Si bien este nuevo virus no es un problema inmediato, no debemos ignorarlo", reconoció Kin-Chow Chang, uno de los especialistas que trabajó en el estudio y detección del nuevo virus. ¿Qué se sabe al momento? Que esta nueva cepa puede multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas.

Leé también | El documento que prueba, de acuerdo a cinco servicios de inteligencia, que China creó el Covid-19 en sus laboratorios

"En este momento, estamos distraídos con el coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos que puedan aparecer", sumó el científico, quien además trabaja en la Universidad de Nottingham del Reino Unido.

Leé también | Desapareció la primera médica que alertó sobre el coronavirus: ¿China ocultó la cifra real de muertos?

El principal foco está ahora puesto en los cerdos, de acuerdo al estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. "Los cerdos son anfitriones intermedios para la generación del virus de la influenza pandémica. Por lo tanto, la vigilancia sistémica de los virus de la influenza en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima influenza pandémica".