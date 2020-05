¿Será seguro salir a la calle? Guía de cuidados y recaudos para la próxima fase de la cuarentena

¿Qué es seguro y qué no? La cuarentena entrará en su nueva fase a partir de la semana que viene, cuando se vuelva a extender al aislamiento pero con algunas variantes. La pregunta en el aire, que se hacen varios, y que por estas horas evalúa también la administración de Alberto Fernández, es cómo y cuándo empezar a permitir algunas actividades que generan movimiento de personas. ¿Es seguro ir a un gimnasio? ¿Ir a buscar un café? ¿Se puede salir a intentar hacer una vida parecida a la que se tenían antes de la pandemia del coronavirus (Covid-19)? En esa marco, BigBang dialogó con diferentes especialistas para tener un pantallazo general sobre si es posible avanzar en dicho sentido.

Tal como adelantó BigBang esta semana, el futuro de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires se definirá en base a cuatro ejes clave:

Locales comerciales de todos los rubros que operen con la modalidad “para llevar”.

Reapertura de la construcción privada y su cadena de valor.

Escalonamiento del transporte público

Salidas recreativas

De hecho, este mediodía el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió en la Quinta de Olivos con el presidente.

“Todos nosotros ya somos eruditos, hablo del ciudadano de a pie, en cuanto a la prevención del coronavirus. Sólo nos queda una cuestión de sentido común y de responsabilidad. Nosotros sabemos que manteniendo la distancia social, las barreras, como son los barbijos, el lavado de manos previo y posterior a un contacto, por qué no hacer una actividad social más relajada”, sostuvo el médico peatriatra e infectológo, Rubén Sosa, quien es además el jefe de Sala dos del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde.

Además de la prevención a la cual hace mención Sosa, otro punto clave según explican es también empezar a tener en cuenta de la situación de pre pico de la pandemia y la posibilidad de que haya un retorno a la cuarentena. “Estamos en un momento pre pico pandemia (mayo o junio), esas actividades que se van abriendo protocolizadas y paulatinamente tienen que ser acompañadas con la posibilidad de que vuelvan a ser restringida rápidamente. La clave es la vuelta atrás rápida”, afirmó el infectológo del Hospital Garrahan, Roberto Debbag. “Falta trabajar cómo salir y cómo entrar rápido de nuevo a las restricciones. Se perdió la oportunidad de hacerlo y la gente salió a la calle sin protocolos”, agregó.

"Lo que sucede es que la falta de respeto por el otro. Esta cuestión innata, como decía (Facundo) Manes, de lo territorial, de la corrupción. Vos tenés los anticuerpos, y sabes que no te vas a enfermar, y no te cuidas para que el otro no se contagie eso es una forma de corrupción. Creo que si se cumplieran todas las cosas que ya sabemos, el lavado de manos, los barbijos, la distancia social, se puede hacer cualquier tipo de actividad”, remarcó Sosa.

Un dato no menor en el que puntualizó el mencionado especialista es que no todo tipo de actividad puede llegar a volver a darse, por ahora, debido a que es difícil aplicar un protocolo. Un ejemplo que dio es el de una cancha de fútbol, el reglamento impediría que los jugadores estén a dos metros de distancia uno de otro. “Cada deporte y cada actividad tiene que ser aplicado de acuerdo a estas normas. Tendrían poco problemas los que practican golf, que podrían estar a distancia por el tipo de deporte que es”, remarcó.

Uno de los errores más comunes que se repitieron en las redes sociales en estos días son las imágenes de barbijos o tapabocas mal puestos. Incluso jefes de Estado (actuales y ex funcionarios) dieron cuenta de esto en reiteradas ocasiones, y no sólo en Argentina, al no saber cómo ponérselo de forma correcta. Sobre ese punto hizo foco la ex presidente de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires, la alergista Stella Cuevas. “El uso de tapabocas está mal interpretado el terminó porque la gente no se tapa la nariz sólo la boca”, sostuvo Cuevas quien además remarcó que además del lavado de manos hay que empezar a tener en cuenta otros cuidados de higiene oral, nasal y de la vista.

“Para ojos hay que solución desinfectante, limpia remueve, desinfecta enjuaga y conserva hacerlo varias veces por día para lentes de contacto sumado a lagrimas artificiales para que el ojo no se seque”, sostuvo. Para la nariz, recomendó sonarla con solución salina hipertónica. Por último, para la boca empezar a usar de forma regular enjuagues bucales (el término químico es cloruro de cetilpiridinio). “De acuerdo a los últimos estudios actúa directamente sobre la capa lipídica del virus inactivándola”, señaló la especialista que recomendó, además, lavarse los dientes cuando uno regresa de estar afuera.