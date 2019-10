"Si yo hice eso, te pido mil disculpas": le dijo Felipe Pettinato a la mamá de la chica que lo denunció por abuso

En las últimas hora se hizo pública una denuncia de abuso sexual contra Felipe Pettinato, la cual fue realizada ante la Justicia hace tres semanas por la hermanastra de Sofía Colasante, la actual pareja y madre de la hija del imitador de Michael Jarckson.

A pesar de que hasta ahora el joven de 26 años se había llamado al silencio, y sólo había sido defendido por su hermana Tamara, y por su novia, lo cierto es que finalmente decidió negar las acusaciones, y en una entrevista que brindó para el programa Confrontados, sostuvo que está a disposición de la fiscalía, y que es totalmente inocente. "Si me citan a declarar, allí estaré", afirmó.

Según indica la denuncia, a la que tuvo acceso Intrusos, el abuso sucedió a las 2 de la mañana durante las vacaciones de verano del 2018. "Mientras la víctima se encontraba acostada chateando con su celular, en posición decúbito lateral, en un sillón del departamento en el que vivían, Felipe Pettinato, que vivía con la familia en aquel entonces, se desplaza desde su cuarto hasta el living, donde estaba la chica, y de manera intempestiva, y sin que ella tenga la mínima posibilidad de advertirlo, con su mano le agarra fuertemente sus glúteos, realizando también un tocamiento sobre la vagina", dice el documento.

Después de esa situación, y sin decir nada, el hijo de Roberto Pettinato agarró una canasta donde guardaban bebidas alcohólicas en la casa, se sirvió una medida de una botella para agregarle alcohol a su café y se volvió a su dormitorio.

Lo viste en @intrusos 📺 El documento de la denuncia por abuso sexual contra Felipe Pettinato @rialjorge @AmericaTV pic.twitter.com/G8oj2aSnyB — #Intrusos (@Intrusos) October 25, 2019

En base a este relato, el imitador está acusado de haber cometido un abuso sexual simple, aunque según confirmó en las últimas horas él mismo, hasta ahora no fue citado a declarar. "Si me citan, allí estaré. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado y la fiscalía. Estoy a disposición de la justicia", agregó.

Sentado en el asiento trasero de un auto, y con su chofer al volante, Felipe comenzó a reírse ante las primeras preguntas de la cronista, ya que según dijo, no puede creer que lo acusen de una cosa así. "Me río para no llorar por las víctimas que sufren eso realmente. Soy un blanco fácil porque el apellido Pettinato lo han manchado ciertas personas, no en la Justicia, y el apellido Jackson lo han manchado, aunque salió inocente de todos los cargos", dijo.

Cuando le consultaron si era cierto que la mamá de la supuesta víctima se había reunido con él para hablar del abuso, en primer lugar dijo que eso nunca había ocurrido, aunque después afirmó que si habían charlado y que todo había quedado bien. "Mirándola, helado y en shock, le dije 'si yo hice eso, te pido mil disculpas de corazón. No me consta'. Eso fue todo. Y me dio un abrazo fuerte y me pidió que no se rompa la relación", aclaró.

Además, dijo que en realidad no conoce mucho a la madrastra de su novio, a pesar de que durante una semana vivió en la misma casa que ella.

"No me acuerdo mucho y si me preguntan algo, en un juicio que no va a existir, yo lo único que les puedo garantizar y jurar porque se muera mi hija, Juana Michela, es que yo soy inocente", afirmó.

Hacia el final de la conversación, indicó que las hermanas de su novia dudan mucho de la denuncia que le hicieron, y que no tiene idea de qué podrá decir la mamá de denunciante en una futura Cámara Gesell. "Que Dios la proteja y la haga salir adelante sin resentimientos, sin odio. Nadie le hizo nada malo a nadie", sostuvo y por último dijo que lo que esta familia busca es dinero y hacer daño.