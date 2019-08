"Siempre te estaba tocando de alguna forma": nueve mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual

El tenor español Plácido Domingo, histórica figura del mundo de la ópera, fue acusado de supuesto acoso sexual por nueve mujeres, cuyos testimonios fueron develados en un reportaje de la agencia Associated Press.

Por ahora sólo una de las víctimas, la mezzosoprano Patricia Wulf, ha accedido a ser identificada con nombre y apellido. De acuerdo a las denunciantes, el cantante las habría presionado para que tuvieran sexo con él a cambio de favores laborales. Las que se negaban, recibían represalias profesionales.

Además de Wulf, otras siete cantantes de ópera y una bailarina testimoniaron contra Domingo. Una de ellas relató que el tenor la manoseó por debajo de su pollera, mientras que otras tres revelaron que las besó a la fuerza. Dos de las mujeres, mientras tanto, cedieron a las repetidas propuestas del cantante -que las llamaba insistentemente e incluso a altas horas de la noche- al sentir que no podían decir que no ante una figura tan influyente.

Todas las víctimas eran jóvenes que daban sus primeros pasos en el mundo artístico y siete de ellas sospechan que sus carreras se vieron afectadas luego de rechazar los avances del cantante.

"Que alguien te esté intentando tomar de la mano durante una comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla. Siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote", describe uno de los relatos.

Los relatos además coinciden en señalar que varias personas del ambiente de la ópera les advirtieron sobre el comportamiento de Domingo y les aconsejaron "evitar la interacción con él a toda costa".

A estas nueve mujeres que denunciaron episodios de acoso se sumaron, mientras tanto, otras seis que describieron propuestas inapropiadas. Así, una joven cantante expresó que, luego de contratarla para una serie de conciertos, el tenor le pidió varias veces y de manera insistente salir con ella.

"Las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, inexactas", señaló Domingo en un comunicado enviado a Associated Press. "Aun así, es doloroso oír que he podido molestar o hacer sentir incómodo a alguien, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada"-

"Sin embargo, reconozco que las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado. He sido bendecido y privilegiado de haber tenido una carrera de más de 50 años, y me ceñiré al más alto estándar", agregó.

Las consecuencias del reportaje no tardaron en hacerse sentir: la Asociación de la Orquesta de Philadelphia canceló una actuación de Plácido Domingo programada para el 18 de septiembre.

Sin embargo, paralelamente, la presidenta del Festival de Salzburgo, Helga Rabl-Stadler, apoyó al tenor y aseguró que seguirá adelante con las actuaciones que tenía prevista el 25 y 31 de agosto en la ópera Luisa Miller de Giuseppe Verdi.

"Conozco a Plácido Domingo desde hace más de 25 años. Desde el principio me ha impresionado, junto a su capacidad artística, sus modos respetuosos con todos los trabajadores y trabajadoras del Festival", aseguró Rabl-Stadler.