"Son denunciadoras seriales”: la reacción de Ricardo Biasotti luego de que su hija lo acusara por abuso sexual

Luego de haber sido denunciado por su hija, Anna Chiara del Boca, por el delito de abuso sexual, este jueves el empresario Ricardo Biasotti decidió romper el silencio, y negó de lleno todas las acusaciones en su contra. “Estoy tranquilo porque sé que no hice nada malo", sostuvo y agregó que durante 20 años, Andrea del Boca lo llevó ante la Justicia en reiteradas oportunidades porque ella y la adolescente "son denunciadoras seriales".

Según explicó la joven de 19 años en su denuncia, mientras era un niña pequeña, su papá la hacía dormir en la misma cama que él, cuando se acostaba desnudo junto a su novia. Además, la rozaba con sus partes íntimas, y le daba permanentes besos en la boca, por lo que ella solía esconderse debajo de la cama de su cuarto para que él no la encontrara.

A pesar de que durante años Andrea del Boca y Biasotti tuvieron enfrentamientos judiciales por varias causas relacionadas al cuidado de la hija que tienen en común, hasta ahora nunca se había hablado de abusos. Sin embargo, los abogados de Anna Chiara revelaron que la adolescente recientemente empezó a recordar cosas de su pasado, por lo que pudo comprender parte de lo que había vivido, y decidió ir ante la Justicia.

En medio de toda la cuestión mediática, quien nunca había hablado de estas acusaciones había sido Biasotti, aunque finalmente se animó a romper el silencio con la intención de negar toda la desagradable situación. En diálogo con Teleshow, el empresario aclaró que hasta el momento no había sido notificado por la Justicia, pero que a pesar de eso, está a disposición, como "siempre".

Sobre la denuncia, dijo que "la estaba esperando" porque hace tres semanas que Del Boca y Anna Chiara "vienen denunciando en los medios". "No me gusta hacer conjeturas, pero habrá que preguntarle a la otra parte por qué la hacen ahora después de tanto tiempo y habiéndose tomado tres semanas para presentarla si estaba tan claro para ellos", cuestionó.

“Hace 20 años que me vienen denunciando. Son denunciadoras seriales”, sostuvo y dijo que no entiende por qué los abogados de su hija pidieron su inmediata detención, ya que él no es un hombre poderoso con recursos para fugarse a cualquier parte del mundo.

Además, detalló que la última vez que vio a la joven fue cuando ella tenía 14 años, y necesitaba un permiso para trabajar. Según él, en ese encuentro el trato fue sumamente cordial, aun a pesar de que hacía tiempo no se veían.

"Siempre defendí mi inocencia con la verdad y salí sobreseído. Estoy tranquilo porque sé que no hice nada malo. Por el contrario, soy un hombre que luchó toda su vida para ser un padre presente porque creo que todos los chicos se merecen una madre y un padre presentes. No solo lo merecen sino que es necesario para su salud emocional, psicológica y espiritual. Hice todos mis esfuerzos para ser un padre presente y lamentablemente no pude. No me dejaron", aseguró.

"Estoy con la conciencia muy tranquila porque sé qué tipo de padre fui con mi hija mientras tuve la posibilidad de estar en contacto con ella. Y tengo documentación que avala todo lo que digo”, cerró.