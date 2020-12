"Son unos pelotudos": Serafín Dengra repudió los mensajes xenófobos de Los Pumas y se sumaron más críticas

Las expresiones racistas y misóginas de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, integrantes de Los Pumas, fueron objeto de repudio de autoridades oficiales y personalidades del deporte.

Así, el ministro de Turismo y Deporte Matías Lammens aseguró que si bien la sanción que recibieron los rugbiers "es ejemplar", al mismo tiempo "el problema es mucho más profundo".

"Hablé con el presidente de la UAR porque esto me preocupa muchísimo y porque no es nuevo. La solución no va a estar solo en el castigo. Venimos de un año que arrancamos con el asesinato de un chico a manos de rugbiers", agregó en diálogo con radio Futurock.

La Secretaría de Deporte de la Nación, por su parte, manifestó hoy su "preocupación y dolor por los mensajes discriminatorios expresados, a través de las redes sociales, por varios jugadores de nuestra selección nacional de rugby hace un tiempo atrás".

En un comunicado, el área encabezada por la ex integrante de Las Leonas Inés Arrondo expresó que "a pesar de que las expresiones tienen varios años de antigüedad son, de extrema gravedad por su contenido misógino y racista. Vestir la camiseta de nuestro país es mucho más que jugar, y estos dichos no deben ser pasados por alto".

"Trabajamos a diario para construir el deporte argentino que soñamos, justo, seguro, libre de violencia y discriminación", continuó el texto. "Es por ello que es necesario un ejercicio de reflexión y acción sobre estos últimos acontecimientos que dañan al deporte y a nuestra sociedad en su conjunto".

"Los tweets de los tres jugadores estuvieron mal", calificó por su parte el ex capitán de Los Pumas Agustín Pichot en Twitter. "Creo en su arrepentimiento y en su maduración desde que los escribieron. Tenemos que seguir haciendo una autocrítica profunda en nuestro deporte; este año nos está mostrando que tenemos que seguir mejorando".

“Para mí el rugby no es las barbaridades que leo o escucho; para mí el rugby es algo increíble y que ayuda a mucha gente a tratar de ser buenas personas y además de buenos deportistas. Pero la autocrítica hay que hacerla ya mismo”, agregó.

Enojado, el ex integrante de Los Pumas Serafín Dengra calificó de "pelotudos" a Matera, Petti y Socino. "Perdón, pero no lo entiendo. Es una locura que se mandaron hace ocho, nueve años. Eso no es el rugby. Estoy totalmente en desacuerdo, es algo terrible. Cuando me pasaron los mensajes pensé que era una joda, sentí mucha impotencia y me puso triste. Yo siempre desde mi lugar intenté que el rugby fuera más popular, yo no soy elitista", explicó en diálogo con radio La Red.

Dengra además criticó a la selección de rugby y a su dirigencia por el insulso homenaje a Maradona. "Diego siempre apoyó nuestro deporte, siempre estuvo con nosotros. No puedo creer que nadie tuvo la cabeza para pensar otro homenaje", se lamentó. "Diego es Dios. Se les escapó la tortuga".

Desde el mundo del fútbol

Desde el mundo del fútbol también se sumaron los repudios. Nery Pumpido, campeón del mundo en México '86, consideró que Los Pumas "se equivocaron feo" al no dedicarle un homenaje a Maradona.

"Las cintas salieron a buscarlas corriendo cuando se enteran que los All Blacks van a hacer el homenaje a Diego", expresó. "No había nada. No veré más un partido de Los Pumas", le dijo el ex arquero a la radio Sol de Santa Fe.

Finalmente, José Luis Chilavert le contestó a Matera por uno de sus tweets xenófobos. "Los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país. Tú no has ganado nada", sentenció cerrando con una de sus clásicas frases.