"Soy adicto pero no drogadicto": Felipe Pettinato reveló detalles de su internación

Días atrás, Tamara Pettinato relató en Cortá por Lozano que su familia decidió internar a su hermano Felipe. Y ahora fue el joven en persona quien echó luz sobre su situación en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

"Estoy espectacular. No estoy en rehabilitación; estoy en recuperación. Admito que soy un adicto, lo asumo. Pero no soy un drogadicto", aclaró especificando que su tratamiento apunta a lidiar con su "personalidad adictiva" y su trastorno de déficit de atención (TDH). Además, reveló que en su terapia también está trabajando asuntos de pareja.

Pettinato, que se trata hace más de 10 días en la Clínica Suizo Argentina, subrayó que quiere recuperarse "para mejorar varios aspectos" de su vida y, sobre todo, para ser "mejor padre, más sano". Vale recordar que Felipe y su novia, Sofía Colasante, se convirtieron en padres de Juana hace 10 meses.

El joven contó que en su recuperación lo está acompañando una profesora de canto que lo guía a través de diferentes ejercicios. "Estoy vocalizando y haciendo respiración diafragmática, cosa que no podía hacer antes de la cirugía y me afligía mucho", explicó en referencia a las operaciones a las que se sometió para modelar su nariz a semejanza de la de Michael Jackson.

Felipe también reveló que durante su internación prefirió no recibir visitas de su padre Roberto. "No quería ver a mi papá porque no me estaba viendo regularmente con él", sentenció.