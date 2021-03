"Soy la mamá de...": el duro video de familiares de víctimas de femicidios que siguen impunes

Familiares de jóvenes asesinadas cuyos femicidios siguen impunes decidieron unir sus voces en un crudo video en el que no sólo detallan cómo fueron las muertes de sus hijas, amigas y sobrinas; sino que también hacen foco en la falta de perspectiva de género y la denominada "Justicia patriarcal". Del mismo participaron los familiares de Mara Mateu, Celeste Grippo y Octavia Colque.

Mara Mateu

Soy Leónidas Mateu, papá de Mara. Fue violada y asesinada en Santa Teresita el 24 de marzo del 2008. Este ocho de marzo solicitamos al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires justicia por todas nuestras chicas que han sufrido femicidios. Ahora y siempre, presentes. Ni una menos en el partido de la costa.

Belén Grippo Martínez

Soy Norma Martínez, madre de Belén Grippo Martínez; quien fue asesinada de un escopetazo en el abdomen el día 29 de mayo del 2017. El hecho ocurrió en Valentín Alsina, Lanús; en el domicilio de su agresor. Nosotras vivimos en Santa Teresita, partido de la Costa, donde recibimos acompañamiento permanente. Pedimos al poder Judicial de la provincia de Buenos Aires avances en la causa y justicia por Celeste y por ellas.

Octavia Colque

Soy la hermana de Octavia Colque, me llamo Patricia. Ella vivía en Las Tonitas, en la calle 13. Fue asesinada y enterrada en el patio de su casa por su ex marido. Ella fue encontrada golpeada. La encontraron el tres de marzo del 2020. Nosotros vivimos en el partido de la Costa. Pedimos al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires avances en la causa. Justicia para Octavia y para todas las mujeres. Quiero justicia y que el asesino que no salga más de la cárcel. Quiero justicia por lo que viví y lo que enfrenté. Quedé destrozada. Ella era una mujer muy luchadora y tenía muchos sueños; pero él le sacó la vida que ella soñaba.

*Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género comunicate al 144