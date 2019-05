"Soy Mateo, mi mamá no puede cuidarme": hallaron un bebé en una caja de cartón

Salvó su vida de casualidad, a la intemperie, en medio de un frío atroz. El hecho trascendió hoy pero ocurrió el miércoles: un bebé recién nacido fue hallado en una caja en el partido bonaerense de Merlo. Lo encontraron tres personas, que dieron aviso a la policía mientras le daban los primeros cuidados. El bebé tenía una nota que decía: "quien haya encontrado a mi hijo Mateo le pido por favor que llame a su papá, se llama Joaquín y todavía no lo sabe, este es su número, no puedo cuidarlo ni tenerlo 15 (...). Nació ayer 28/05/2019 a las 20:35. Lo amo mucho y espero que algún día me perdone (sic)".

El bebé fue hallado en la calle Dávila al 1100. Estaba envuelto en mantas blancas y celestes, con la piel morada. Había estado expuesto a tempeaturas bajas, tenía los ojos cerrados y sangre del parto en la cabeza. Cuando los jóvenes lo higienizaron, con todo cariño y con agua calentita, comenzó a reaccionar. Lo trasladaron al Hospital Héroes de Malvinas, donde lo pusieron de inmediato en una incubadora.

"El bebé está estable, pesa 2,920 kilos y no tiene ningún tipo de infección", informó Marcelo Juez, médico del hospital de Merlo, quien destacó que "la rapidez con que llego al hospital lo salvó" .

"Creemos que fue parto domiciliario, que no recibió asistencia médica. Lamentablemente estamos acostumbrados a estas cosas. El año pasado tuvimos dos casos, uno sobrevivió y otro falleció. Este fue el tercer caso", agregó el profesional.

En la causa interviene la UFI 6 del Departamento Judicial de Morón y el Tribunal de Familia de turno, a cargo de Guillemo Torti.

El director del hospital de Merlo, Fabián Musopapa, agradeció la solidaridad y la determinación con la que actuaron los vecinos. "Lo encontraron a tiempo", sostuvo. Es que milagrosamente el niño se salvó de padecer una hipotermia, que hubiera sido fatal.